Норвегия, которую вы не знали: удивительные факты о самой северной стране

Первое, что приходит в голову, когда слышишь о Норвегии, это рыба, викинги и фьорды. Но эта страна способна удивить даже самых опытных путешественников.

Прежде всего, удивляет нестандартный подход к жизни местных жителей. Например, в Норвегии тюрьмы больше похожи на студенческие кампусы. У арестантов есть свои комнаты с ключами, кухни и тренажерные залы. Интересно, но гуманный подход, нацеленный на перевоспитание, действительно работает. Уровень рецидивов здесь всего 20%, что гораздо ниже, чем во многих других странах. Любой гражданин может получить от государства участок ледника. Конечно, не в собственность, а для научных исследований. Это показывает, насколько в Норвегии поощряют интерес к природе. На севере страны летом можно наблюдать полярный день, когда солнце не заходит за горизонт даже глубокой ночью. Правда, зимой наступает обратная пора — полярная ночь. В Норвегии существует «право каждого» — allemannsrett. Оно разрешает гулять по любым природным территориям, даже частным, ставить палатку и купаться в озерах. При этом все ведут себя уважительно. При рождении ребенка государство дарит набор книг, а налоги с книжных продаж идут на закупку тысяч экземпляров для библиотек. Благодаря такой поддержке 9 из 10 норвежцев читают регулярно. Кроме того, Норвегия считается раем для владельцев электромобилей. Из-за больших льгот, включая бесплатные парковки и проезд, более 80% новых машин в стране — электрические.

И самое главное — доходы от нефти и газа Норвегия не тратит, а копит в Государственном нефтяном фонде. Его объем свыше 1,5 триллионов долларов, и эти деньги принадлежат не правительству, а каждому гражданину страны, обеспечивая ее будущее.