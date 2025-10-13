Загадочная история: что произошло с ботинком Никиты Хрущева в ООН

65 лет назад на заседании Генассамблеи Организации Объединённых наций в Нью-Йорке произошла загадочная история с ботинком первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. В интернете можно найти упоминания о том, что советский лидер, находясь на трибуне ООН, стучал по ней ботинком или размахивал своей обувью в воздухе. Однако, по словам историков, ничего подобного на самом деле не происходило. Ботинок лежал на столе у Хрущёва, и достоверных данных о том, стучал ли им вообще первый секретарь ЦК КПСС, нет. Причём смаковать историю с обувью советского лидера американская пресса начала на фоне обсуждения в ООН неудобной для многих западных держав темы колониализма.

© RT на русском

Хрущёв против колониализма

Осенью 1960 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв лично возглавил советскую делегацию на XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых наций в Нью-Йорке. Это был его второй визит в США. Годом ранее Хрущёв при посещении Соединённых Штатов говорил о мире и сотрудничестве. Однако за это время многое изменилось. В частности, 1 мая 1960 года в небе над Уралом был сбит американский самолёт, совершавший разведывательный полёт над территорией СССР. По словам историков, этот инцидент не способствовал росту доверия официальной Москвы Вашингтону.

На Генассамблее ООН активно обсуждались проблемы колониализма. Шёл Год Африки. В мире появилось 17 новых суверенных государств, но многие территории всё ещё находились в зависимости от западных держав. И Никита Хрущёв неоднократно выступал с публичным осуждением колониализма, а также связанных с ним проблем — например, расизма.

«Колонизаторы говорили об этих людях, что они будто бы не доросли до самоуправления. Представители империалистов, которые здесь выступали, сами не доросли до уровня общечеловеческого понимания свободы и оценки этой свободы, проявленной этими людьми, чёрными, которые вырвались из-под гнёта и смело излагают свои мысли и защищают интересы своих народов… Некоторые белые кичатся тем, что они белые, и высокомерно относятся к чёрным. Но разве можно судить о людях по цвету кожи? У одного человека кожа чёрная, у другого — жёлтая, у третьего — белая. Самое страшное — это то, когда у человека, белый он или чёрный по цвету кожи, душа чёрная, то есть грязная душа. Вот её, эту грязную душу, уже ничем не исправишь», — заявил Хрущёв в одном из своих выступлений.

При этом он пообещал помогать всем народам, которые борются за свободу и независимость. Кроме того, Хрущёв не скрывал своей симпатии к Кубе, на которой в 1959 году победила революция, и публично поддерживал Фиделя Кастро. По словам историков, всё это вызвало сильное раздражение у западных, в том числе американских, политиков, и вскоре был найден способ задеть за живое представителей СССР.

После того как на Генассамблее был поднят вопрос принятия декларации о предоставлении свободы всем колониям, представитель Филиппин, которые в то время проводили проамериканскую антикоммунистическую внешнюю политику, заявил, что действие такого документа стоило бы распространить на связанную с Москвой Восточную Европу.

Заявление внешнеполитического оппонента вызвало возмущение у Хрущёва. Он с места потребовал ответного слова. Но председательствовавший на заседании представитель Ирландии Фредерик Боланд проигнорировал требование советского лидера. При этом, по словам экспертов, Хрущёв имел законное право высказаться.

Ботинок Хрущёва

Причины, приведшие к появлению ботинка на столе у Хрущёва, со стопроцентной достоверностью не установлены. В некоторых источниках говорится, что советский лидер снял его специально, чтобы выразить протест против выступления филиппинца, однако наиболее распространённая версия более прозаична. Согласно ей, когда Хрущёв шёл к своему месту в зале, ему на пятку наступил один из журналистов, из-за чего обувь слетела с ноги первого секретаря ЦК. Это заметила женщина, обслуживавшая зал заседаний. Она завернула ботинок в салфетку и передала советскому лидеру. Однако расстояние между стулом и откидным столиком было небольшим, поэтому Хрущёв, обладавший достаточно плотным телосложением, не смог обуться сразу. Из-за этого советский лидер то ли сразу поставил обувь на стол, то ли некоторое время держал её в руке.

На фоне выступления представителя Филиппин и нежелания председательствующего дать ответное слово Хрущёву представители советской делегации стали стучать кулаками по своим столикам. И тут опять начинаются разночтения. Согласно одной версии, первый секретарь ЦК стукнул по столику первым же предметом, подвернувшимся ему под руку, — ботинком, по другой — Хрущёв бил по столику только кулаками, а обувью лишь помахал в воздухе, после чего поставил её на место.

«Как выглядел этот инцидент на самом деле, доподлинно неизвестно. Почитатели Хрущёва утверждают, что это досужие выдумки внешнеполитических оппонентов или иностранных журналистов, противники верят в историю с битьём ботинком по столу и называют это демонстрацией низкого уровня культуры. С учётом того, что Хрущёв плохо умел держать себя в руках, я скорее склонен верить в то, что он мог постучать ботинком. Но никаких подтверждающих это записей или фотографий не существует», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

В конце концов, Хрущёв своего добился и получил возможность ответить на реплику представителя Филиппин. Председательствующего советский лидер обвинил в том, что он избирательно предоставляет слово на заседании и не прерывает тех, кто выступает против СССР, даже если они нарушают регламент, зато к представителям государств, критикующих западные державы, относится весьма придирчиво. Филиппинца Хрущёв назвал «холуём американского империализма», симпатизирующим колониальному господству.

«Мы живём на земле не милостью Божьей и не вашей милостью, а силой и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его — чем глубже, тем лучше!» — завершил своё выступление первый секретарь ЦК.

Однако американские СМИ, описывая события 12 октября 1960 года, акцент сделали не на содержании речей Хрущёва, а на его манипуляциях с ботинком, которые вскоре обросли множеством слухов.

«Хрущёв явно не собирался намеренно эпатировать публику и войти таким образом в историю. Имело место случайное стечение обстоятельств. Войдя в раж, действуя чисто механически, он схватил ботинок. В дальнейшем на Западе и в эмигрантской среде это событие обросло легендами», — рассказал в разговоре с RT политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Появились слухи о том, что Хрущёв бил ботинком по трибуне ООН. Кто-то даже «дорисовал» ботинок к фотографии, на которой запечатлён советский лидер, размахивающий кулаком во время выступления. Однако в связи с тем, что «исходник» фото хорошо известен, речь явно идёт о монтаже.

«Сегодня в ситуации нехватки фактов мы можем оценивать миф и реальность. Причём эта оценка будет заведомо субъективной. Она зависит от нашего взгляда на личность самого Никиты Сергеевича, образ которого в российском обществе воспринимается неоднозначно», — отметил Владимир Шаповалов.

Таким образом, по словам историков, миф начинает влиять на реконструкцию реальных событий. Всё усугубляется тем, что Хрущёв и в других ситуациях вёл себя достаточно эпатажно. Все помнят его далёкие от дипломатического этикета высказывания — например, обещание показать Западу «кузькину мать». При этом, как отмечает Шаповалов, сегодня аналогичный поступок привлёк бы гораздо меньше внимания, так как многие известные деятели сделали умышленный эпатаж частью политического процесса.

«За рубежом в эпоху холодной войны любой инцидент, который можно было использовать против СССР, всячески смаковался. Так произошло и с историей с ботинком. А вот в самом Советском Союзе о нём то «вспоминали», то «забывали», в зависимости от того, как в конкретный момент времени относились к Хрущёву», — подчеркнул Виталий Захаров.

По словам историков, хотя инцидент и использовался для того, чтобы ударить по имиджу СССР, никакого принципиального влияния на международную обстановку он не оказал. А сегодня о нём вспоминают всё реже на фоне эксцентричного поведения современных политиков.