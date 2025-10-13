14 октября: какие приметы подмечали наши предки на Покров день

В этот день православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых и значимых праздников на Руси. Согласно верованиям, именно в этот день Богородица простирает над людьми свой омофор (покрывало) и, как мать, укрывает детей от холода, зла и бед. В народном календаре это Покров день.

Он означал окончание всех полевых работ. С этого дня начинался сезон свадеб. Была примета, что, если парень на Покров ухаживает, скоро свататься придет. Свадьба в этот день предсказывала долгий союз. А любовь и счастье в семье символизировал первый выпавший снег в этот день. Девушки в этот день выходили на улицу в нарядных платках, чтобы быстрее жениха встретить.

В этот день не рыбачили, не отправлялись в путешествия и на охоту, так как все это сулило неприятностями.

Хорошей приметой было накрыть праздничный стол и спрятать за печку блюдце с молоком для домового. В этот день принято было топить печку ветками яблони - тогда в доме всю зиму будет тепло.

В этот день нельзя работать, заниматься уборкой и стиркой, поскольку можно счастье из дома прогнать.

Считалось, что, если в этот день первый снег выпал, зима будет суровой. Какая погода на Покров, такую зиму стоит ждать. Ветер дует с востока или запада - к суровой зиме, с юга - к мягкой. Деревья полностью листья сбросили - жди много снега. Первый снег в этот день предсказывал, что до декабря не будет устойчивого снежного покрова.