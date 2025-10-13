Как бойцы «Альфы» 30 лет назад спасли южнокорейских заложников

14 октября 1995 года в Москве на Васильевском спуске в нескольких метрах от Кремля вооруженный террорист захватил экскурсионный автобус с южнокорейскими туристами, переводчиком и водителем.

Сразу после получения сигнала о захвате заложников к месту происшествия выдвинулись сотрудники группы «Альфа».

К 1995 году группе антитеррора опыта было не занимать. История подразделения – это череда боевых спецопераций. Особенно богатым оказалось десятилетие 80-х. Афганистан, что называется «от звонка до звонка». Борьба с терроризмом внутри страны: Сарапул, Тбилиси, Орджоникидзе, Уфа, Баку, Саратов, Ереван, Сухуми, Ташкент. Захваты самолетов с пассажирами на борту, автобуса со школьниками, следственного изолятора, преступные действия вооруженной банды. Все операции по обезвреживанию террористов прошли успешно.

Однако ситуация в корне отличалась от всех остальных и была по-своему уникальной.

Во-первых, события происходили в центре столицы, на излюбленном Васильевском спуске. До Кремля, что называется, рукой подать. Кстати говоря, снайперы «Альфы» сидели на кремлевских башнях во время проведения операции.

Во-вторых, не так часто у нас, да и в любой другой стране, захватывают автобусы с иностранцами. Тут уж как ни крути, на весах не только жизни людей, но и престиж государства.

В-третьих, этот захват, образно говоря, «поставил на уши» всю Южную Корею, ибо ничего подобного даже близко в их стране не происходило. Потом, когда сотрудников группы «А» пригласят посетить Южную Корею, им расскажут, что за всю современную историю у них было, кажется, два террористических акта: один захват с ножом, другой – с пистолетом. Вот и все. А тут в России, в центре Москвы, захвачены сразу 28 граждан их страны.

О важности операции говорил даже состав оперативного штаба во главе с директором ФСБ Михаилом Барсуковым. В него вошли мэр Москвы Лужков, начальник Главного управления охраны Юрий Крапивин, начальник антитеррористического центра Виктор Зорин, заместитель начальника управления ФСБ по Москве и Московской области Анатолий Трофимов, начальник ГУВД столицы Николай Куликов, представители Службы безопасности президента, прокуратуры, Минобороны Российской Федерации.

Вот как об этом событии рассказывал автору сотрудник подразделения Василий Верещак:

«В операции был один нюанс – присутствие мэра Юрия Лужкова. Я, признаться, впервые видел его в деле. Деятельный человек, активнейший. Террорист требовал 10 миллионов долларов. Так вот, Лужков моментально нашел деньги. Он вызвал банкиров и встряхнул их так, что сразу появились мешки с валютой. При всей мощи ФСБ, ГУВД мы не могли найти однотипный автобус. Подчеркиваю, не похожий, а однотипный. Автобус-то был непростой – "Мерседес" турецкого производства. А он имеет большие особенности и отличия. Например, там не просто боковые стекла – триплексы стоят мощные. Их трудно разбить. Потом система открывания дверей совсем другая, непривычная. Словом, особенностей много. Крайне был необходим автобус для тренировки. Команда Лужкова – и в нашем распоряжении такой же автобус. Более того, Юрий Михайлович разрешил нам потренироваться "по-боевому", то есть не жалея автобуса. Ну и мы не подвели».

Преступник угрожал взрывом

Вернемся к началу операции. От сотрудников МВД была получена первичная информация: террорист, вооруженный пистолетом и взрывным устройством, удерживает на мосту в экскурсионном автобусе «Мерседес» в качестве заложников корейских туристов, водителя и переводчика. Он требует предоставления 10 миллионов долларов США, транспорт, и возможность вылета из Москвы на самолете. Пункт назначения не назывался.

В случае невыполнения требований преступник угрожал взрывом одного из аэропортов столицы, где, по его словам, находился брат, имеющий мощное взрывное устройство.

Переговоры с террористом через водителя автобуса вели сотрудник МВД Ю. Семенов и боец группы «А» капитан И. Мирошниченко.

Исходя из сложившейся ситуации, сотрудниками спецподразделения антитеррора «Альфа» была проведена рекогносцировка, намечены варианты действий, организовано снайперское прикрытие. Сформированы две группы прикрытия во главе с подполковником В. Демидкиным и старшим лейтенантом О. Поповым.

Определены также маршруты выдвижения групп захвата, и порядок действий во время штурма и освобождения заложников.

О террористе практически ничего не было известно. Позже сотрудники узнают, что захват осуществил некий Виктор Сургай, уроженец Туапсинского района Краснодарского края. Когда группа туристов из Южной Кореи закончила осмотр храма Василий Блаженного, он присоединился к корейцам и прошел в салон автобуса.

Поначалу предполагалось в ходе переговоров заставить террориста выглянуть в окно и поразить его снайперским огнем с одновременным проведением штурма силами группы захвата. В 20 часов сотрудники уже заняли исходные позиции для проведения операции.

Однако бандит оказался не прост. Он проявлял максимальную осторожность, прятался за сиденьями автобуса, в оконных проемах не появлялся. Более того, заставил водителя переместить автобус на 20 метров вперед.

Все это требовало внести коррективы в первоначальный план.

Тем временем, переговоры с террористом продолжались. Около 22 часов он освободил всех удерживаемых женщин и трех мужчин. Бандит уменьшил сумму требуемых денег до 1 млн. долларов и потребовал радиостанцию для связи со штабом.

Группы захвата начали выдвижение

В 22.30 через водителя автобуса были переданы 470 тысяч долларов с условием освобождения еще нескольких заложников. Через десять минут заложники были выпущены на свободу.

Они рассказали, что террорист – примерно сорокалетний мужчина, высокого роста, крепкого телосложения, одет в черную кожаную куртку, светлую рубашку и темные брюки. На голове – спортивная шапочка, закрывающая все лицо с прорезью для глаз. Вооружен пистолетом, предположительно системы Макарова.

В левой руке – сумка, в которой, по словам террориста, находится взрывное устройство. Бандит располагается в передней части автобуса, у второго-третьего ряда кресел.

Это была важная информация, однако оставались неразгаданными еще много вопросов. И, в первую очередь, сумка террориста. Действительно ли там было взрывное устройство или преступник блефовал?

Тем временем, террорист вдвинул новые требования: предоставить всю сумму, легковую автомашину без водителя, и возможность беспрепятственного переезда в аэропорт Домодедово.

Штаб тут же отреагировал. Было принято решение предоставить автомобиль и во время пересадки захватить преступника. Выполнить эту задачу должны были капитан Ю. Торшин и старший лейтенант Ю. Полищук.

В 23.30 террористу подогнали автомобиль «Волга». Он заставил водителя автобуса осмотреть машину и отказался пересесть в нее. Террористу не понравилось, что «Волга» оснащена радиостанцией.

Вскоре ему были предоставлены «Жигули». Но террорист не пересел и в эту машину до получения всей суммы денег.

На сей раз было принято решение осуществить захват бандита в момент передачи денег.

В 2.00 15 октября группы захвата начали выдвижение на исходные позиции. Следовало действовать с особой осторожностью, ибо стало известно, что террорист обладает настоящим взрывным устройством.

Вспоминает сотрудник группы «А» Василий Верещак:

«Террорист бросил фразу, обращаясь к водителю: мол, поедем осторожно, там притормози, иначе эта штука взорвется. Это с одной стороны, осложнило нашу работу, с другой – внесло ясность. Бандит не блефует, у него настоящее взрывное устройство. Слету действовать было нельзя. Поэтому долго просчитывали варианты. Были проблемы. Мы находились не только под прицелом террориста, но и под прицелом телекамер. Понимали: любая ошибка будет потом транслироваться на весь мир».

Но ошибок не было. В 2.38 по команде руководителя операции Михаила Барсукова сотрудник группы «А» капитан И. Мирошниченко при передаче денег бросил световую гранату в окно автобуса. Взрыв гранаты стал сигналом к штурму.

Группа захвата во главе с капитаном Ю. Торшиным через разбитое окно и разблокированную дверь проникла в салон автобуса. Одновременно к левому борту подошла автомашина ЗИЛ-130, и группа В. Демидкина из кузова машины ворвалась в автобус.

Террорист открыл огонь из пистолета. В перестрелке он был убит. Заложники эвакуированы.

«Мы рисковали жизнями, спасая корейских рабочих»

Южная Корея ликовала. По телевидению, на всех программах показывали московский сюжет: группа «Альфа» штурмует автобус. Популярность нашего спецподразделения была столь велика, что через несколько месяцев, в Корее, их узнавали на улицах и восторженно кричали: «Альфа!», «Альфа!»

«Признаться, мы не ожидали, насколько мощная пропагандистская кампания была развернута, – вспоминал Василий Верещак – Какое важное значение они придавали тому, что мы рисковали жизнями, спасая корейских рабочих. Насколько внимательно они относились к этой операции. Сюжеты по телевидению, статьи в прессе, теплый прием, восторг при встречах на улице. Это, признаться, приятно. Ну, а культурная программа вообще потрясающая!..»

Однако корейцы организовали нашим спецназовцам не только культурную программу и отдых, но и впервые допустили на свою базу, где размещается корпус быстрого реагирования. В состав корпуса входит полк специального назначения. А в полку – отряд «47». Это была южнокорейская «Альфа».

В истории «Сорок седьмого» не было ничего подобного московской операции, и потому бойцы корейского спецназа с уважением смотрели на своих российских коллег. Операцию группы «А» на Васильевском спуске в Москве бойцы корейского отряда изучали в записи по секундам, по жестам, по движениям. Изучали тщательно и кропотливо.

В свою очередь учебно-тренировочный комплекс корейцев потряс наших ребят.

«Там есть все, – говорили мне альфовцы, – стадион, беговые дорожки, бассейн. Тут же стоят самолеты, вагоны, автобусы, автомобили. Их штурмуют, отрабатывают приемы. Рядом поля для минно-взрывной подготовки, горный полигон, где совершенствуются альпинисты. А многоуровневое стрельбище, с большой глубиной. Раздолье для снайперов. Тут же вертолетные площадки. Спецназ отсюда улетает на задание, сюда же возвращается. Даже в административном здании и то идет боевая учеба. Внизу – тир. Три направления стрельбы. Программно обеспечивается, идет автоматическая обработка результатов, сразу же ясна эффективность огня. Это нас потрясло. Было горько и обидно. Ничего подобного мы и близко не имеем».

Я хорошо понимал горечь наших ребят. В 1995 году, когда проводилась эта операция, «Альфе» уже более двадцати лет, за спиной труднейшие операции, победы, награды, а хорошей учебно-материальной базы пока не было. Приходилось ютиться в маленьком спортзале, крохотном тире, в кабинетах на троих.

Однако несмотря на все трудности и проблемы спецоперация на Васильевском спуске была проведена блестяще.