В понедельник, 13 октября, по всему миру отмечают множество интересных, важных и необычных праздников, охватывающих разные сферы общественной жизни. Среди них — Дeнь бeз бюcтгaльтepa, Дeнь цeлoмудpия и Дeнь зacыпaющиx дepeвьeв.

Дeнь бeз бюcтгaльтepa

Всемирный день без бюстгальтера отмечается 13 октября и на самом деле посвящается по-настоящему важной общественной проблеме. Этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к распространению рака молочной железы, как одного из самых опасных женских заболеваний, а также служит стимулом для женщин освободиться от стереотипов и ограничений, связанных с ношением сковывающей одежды.

День целомудрия

Ежегодно 13 октября отмечается День целомудрия. Несмотря на отсутствие международного признания и официального статуса, для некоторых культур и людей этот день служит важным напоминанием о моральных и духовных ценностях. День целомудрия акцентирует внимание на осознанном и взвешенном подходе к личной и межличностной жизни, умении контролировать свои желания и импульсы, а также на уважении к чувствам и убеждениям других.

Дeнь зacыпaющиx дepeвьeв

Также 13 октября отмечается праздник с необычным и в какой-то степени романтичным названием — Дeнь зacыпaющиx дepeвьeв. Он посвящен смене времени года и плавному переходу от осени к зиме. Считается, что с этого дня деревья окончательно принимают свой осенний красно-желтый наряд и постепенно начинают терять листву, как бы «засыпая» перед наступлением холодов. Как любители теплой погоды, так и те, кто предпочитает мороз, воспринимают эту дату как некую «точку невозврата».