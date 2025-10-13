«Втащил что было сил». Самая яркая месть в истории футбола

В истории мирового футбола было бесчисленное количество ярких моментов: побед, голов, легендарных матчей и турниров. Но, как и в жизни, в футболе часто есть место драме, конфликтам, подлостям и даже мести. Именно чувство мести по отношению к сопернику однажды захлестнуло одного из знаковых футболистов «Манчестер Юнайтед» 1990-х и начала 2000-х годов Роя Кина. «Лента.ру» — подробнее о том, кому, за что и как решил отомстить Кин.

«Уровень его игры в целом очень низкий. Не только сегодня. Перед воротами он лучший в мире, но в остальном его игра для такого футболиста очень плоха. Ему нужно прибавлять. Для меня он выглядит почти как игрок четвертого английского дивизиона», — такую характеристику Рой Кин в марте 2024 года дал одному из самых дорогих футболистов мира — форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Многих болельщиков тогда удивила такая резкая и не совсем адекватная оценка футболиста, десятками штампующего голы в АПЛ и Лиге чемпионов. Но тем, кто хорошо знаком с биографией Кина, все сразу стало понятно. Эрлинг Холанд — сын бывшего норвежского футболиста Альфа-Инге Холанда, с которым у ирландца много лет назад случился один из самых остросюжетных конфликтов в истории мирового футбола.

Своим путем

У Кина и Холанда-старшего немало общего. Они почти ровесники (ирландец на год старше), оба выступали на позициях опорного и центрального полузащитника, а в АПЛ дебютировали в одной и той же команде — «Ноттингем Форест». Правда, в клубе они не пересеклись.

Рой подписал контракт с «лесниками» в 1990 году в возрасте 19 лет и покинул команду летом 1993 года, перейдя в «Манчестер Юнайтед». Холанд же присоединился к «Ноттингему» в более зрелом возрасте спустя полгода после ухода Кина. Говорить о том, что норвежца взяли на замену ирландцу, будет большой натяжкой. Все-таки основной специализацией Холанда тогда была игра на фланге обороны.

Карьера футболистов в Англии сложилась по-разному. Кин вскоре после перехода в «МЮ» быстро превратился в одного из самых заметных игроков на Туманном Альбионе, в 1997 году после ухода Эрика Кантона стал капитаном «красных дьяволов», завоевал с командой семь титулов чемпиона Англии и стал победителем Лиги чемпионов.

Холанд же был качественным, но не хватавшим звезд с неба игроком. Да, в итоге он добрался до «Манчестер Сити», но произошло это в 2000 году. «Горожане» на тот момент не были даже тенью нынешней команды, а о миллиардах долларов бюджета никто и не мечтал. Клуб после путешествия по низшим дивизионам вернулся в АПЛ и, кстати, после первого же сезона отправился обратно в Чемпионшип.

В «Сити» Холанд переходил из «Лидса», который в конце 1990-х годов прилично пошумел в премьер-лиге. Норвежец зарекомендовал себя как надежный защитник, но звездой АПЛ все-таки не стал. Не удалось ему добиться больших успехов и со сборной Норвегии, которая сейчас, во многом благодаря сыну Альфа-Инге, переживает ренессанс. Впрочем, отсутствие успехов на международном уровне — еще одна вещь, которая объединяет Кина и Холанда-старшего.

История вражды

«Манчестер Юнайтед» — пожалуй, главный соперник для «Лидса», поэтому неудивительно, что в матчах этих команд в конце 1990-х годов на поле кипели страсти, а игроки летели друг другу в ноги в таких подкатах, которые повергли бы в шок современных футболистов и болельщиков.

Первое запоминающееся пересечение Кина и Холанда на поле произошло в сентябре 1997 года в матче «МЮ» против «Лидса». Ирландец позже подробно описал тот матч в автобиографии. По мнению Кина, игравший с ним за сборную Дэвид О’Лири, который на тот момент входил в тренерский штаб «Лидса», дал задание Холанду играть против него персонально. Отдельно ирландец попросил норвежца постоянно провоцировать Роя.

«В игре я постоянно сталкивался с Альфи Холандом. Он задевал меня с самого начала матча. Я еще мог смириться с поздними подкатами — это было неотъемлемой частью футбола. Но цепляние за футболку и тычки, когда я был без мяча, доставали. Иногда Холанд даже не следил за игрой, а просто бегал за мной», — вспоминал Кин.

В конце концов нервы ирландца, который и без того никогда не был особенно эмоционально устойчивым, сдали. Незадолго до финального свистка при счете 1:0 в пользу «Лидса» Кин в совершенно неигровом эпизоде попытался сделать подножку пробегающему мимо норвежцу, но крайне неудачно поставил ногу и через секунду сам оказался на газоне. «Мои шипы зацепились за землю. Я даже слышал, как трещат мои связки. Агонизирующая боль поразила меня в одно мгновение», — вспоминал Кин.

Холанд же склонился над страдающим ирландцем и в грубой форме обвинил того в симуляции. У Кина не было сил ответить, но он запомнил все, что сказал норвежец. Выбежавшие на поле врачи «МЮ» сразу поняли, что дела капитана плохи. Ирландцу требовалась замена, но на тот момент у манкунианцев их не осталось.

Кин собрал волю в кулак и доиграл оставшиеся минуты фактически на одной ноге

«Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали»

Сейчас сложно оценить, насколько геройство Кина усугубило его травму, но диагноз ирландцу поставили неутешительный — разрыв крестообразных связок колена. Он выбыл практически на год, а виновником произошедшего в своей голове назначил именно Холанда. Желание поставить роковую подножку Кин объяснял постоянными провокациями норвежца, а последней каплей для Кина стало поведение Холанда после его падения на газон.

Ирландец восстанавливался практически год, на поле он вернулся лишь в начале сезона 1998-1999 годов, который по итогу стал для Кина одним из лучших в карьере. Пересекался Кин на поле и с Холандом, но до руко- или ногоприкладства не доходило. Судя по всему, Рой решил следовать известной пословице про месть, которая подается холодной. Это блюдо он подал в неожиданный для всех момент.

В апреле 2001 года «МЮ» в статусе досрочного чемпиона играл в дерби со стоящим на вылет «Сити». Манкунианцы не особенно выкладывались, и к 84-й минуте на табло горели 2 единицы. В этот момент на первый план вышел Кин, но не с красивым дальним ударом или изящной передачей, а с чрезвычайно грязным фолом.

Ирландец в центре поля без попытки сыграть в мяч прямой ногой и открытыми шипами влетел в колено Холанду. Стык выглядел по-настоящему страшно, а у рефери не было шансов не показать капитану «МЮ» красную карточку. «Кин ударил по ноге, когда та была в воздухе. Если бы нога стояла на газоне, мы бы до сих пор ее искали», — сказал после матча тренер «Сити» Джо Ройл.

Уходя с поля, Кин склонился над соперником и что-то ему прокричал.

Не скажу вам, что он сказал. Скажем так, это было не очень приятно. В следующий раз перед матчем с «МЮ» проверю страховку Альф-Инге Холанд

Взаимные упреки

Следующего матча с «МЮ» для Альфа-Инге не случилось, хотя норвежец чудом избежал серьезной травмы в том стыке. Увидев летящего на него Кина, Холанд, пытаясь уйти от столкновения, оторвал ногу от газона, что и спасло его, как кажется на видео, от перелома.

В межсезонье Холанду прооперировали колено, но не то, в которое влетел Кин. На момент стыка норвежца уже беспокоил сустав, и он допускал, что удар ирландца мог усугубить проблему. «Именно опорная нога стоит на земле и перекручивается, что приводит к травмам хряща и связок», — говорил норвежец.

Холанд ушел из футбола в 2003 году, а за год до этого Кин выпустил скандальную автобиографию, в которой публично высказался о произошедшем в той самой игре с «Сити».

Я ждал Альфи почти три года. Я втащил ему что было сил. Получай, ублюдок! Попробуй еще раз подойти ко мне с ухмылкой и сказать, что я симулирую. Я даже не ждал судью, чтобы увидеть карточку. Я развернулся и отправился в раздевалку Рой Кин

За эту цитату Футбольная ассоциация Англии открыла на Кина новое дисциплинарное дело и добавила к трем матчам дисквалификации, которые ирландец получил изначально, еще пять игр, а также штраф в размере 150 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, его обязали переиздать биографию, убрав из книги фрагмент о нанесении травмы сопернику.

Холанд рассказывал, что после публикации книги перед ним выстроилась очередь из юристов, предлагавших свои услуги, чтобы засудить Кина. Но норвежец решил не ворошить прошлое. По поводу произошедшего он дал лишь несколько интервью, в которых прозрачно намекал на то, что месть Кина косвенно, но все-таки повлияла на раннее завершение его карьеры.

Кин же вскоре выпустил вторую автобиографию, в которой постарался немного сгладить острые углы. «Хотел ли я серьезно травмировать Холанда? Нет. Но я хотел ему отомстить. Я понимал, что если я получу шанс, то, конечно, попробую вырубить его. Но есть существенная разница между простым ударом и желанием травмировать игрока», — написал ирландец, повесивший бутсы на гвоздь в 2006 году.