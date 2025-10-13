Одна из богатейших порномоделей поселилась на ферме и стала ухаживать за козами

Модель OnlyFans Софи Рейн, известная желанием сберечь девственность до брака, переехала из роскошного пентхауса на ферму. Об этом пишет The Sun.

Одна из богатейших порномоделей поселилась на ферме и стала ухаживать за козами
20-летняя Рейн, считающаяся одной из богатейших порномоделей в мире, купила участок за 2,7 миллиона фунтов стерлингов (296 миллионов рублей). Она объяснила, что поселилась в таком месте, поскольку жизнь на природе помогает ей сохранять рассудок и продолжать работать в секс-индустрии.

22 сентября девушке на день рождения подарили двух молодых коз. Она назвала их Ким Кардашьян и Канье Уэст и стала за ними ухаживать. Кроме того, у Рейн есть шесть коров, куры и карпы.

«Люди думают, что из-за того, что я богата, я должна хотеть путешествовать по миру, но я предпочитаю гоняться за коровами», — отметила Рейн. По ее словам, животные вызывают у нее гораздо больше восторга, чем дорогие сумки.

Модели нравится ходить босиком по траве, собирать яйца и дышать свежим воздухом.

«Когда я кормлю животных или работаю на земле, я испытываю приятное чувство, которое не купишь ни за какие деньги», — призналась она.

Ранее Софи Рейн перечислила минимальные требования, которые она предъявляет к своим избранникам. Она отметила, что есть четыре качества, которые она хотела бы видеть у мужчин: честность, амбициозность, верность и чувство юмора.