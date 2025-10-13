Как боевики Басаева напали на Нальчик

В этот день 20 лет назад боевики под руководством Шамиля Басаева вошли в Нальчик. Они атаковали здания всех силовых структур города, включая МВД и ФСБ. Ожесточенные бои шли до 14 октября, пострадали более 200 человек. Суд по делу террористов стал самым долгим в истории современной России.

«Двери закрываются, и начинается перестрелка»

Ночью 13 октября 2005 года сотрудникам МВД поступил сигнал о том, что на окраине Нальчика в районе Белой речки замечена подозрительная активность — незнакомая компания жгла костры, жарила шашлык, шумела. Причем все молодые люди — в балаклавах.

Туда моментально выехала оперативная группа. Компания встретила силовиков автоматной очередью. Двоих террористов ликвидировали на месте, остальных взяли в окружение. Правда, вскоре выяснилось, что это был лишь отвлекающий маневр.

Пока силы МВД стягивались в садовое товарищество, сразу несколько групп боевиков выдвинулись в центр города. Около 9 утра они атаковали городской отдел милиции №1.

«Когда это началось, я был на четвертом этаже и, выглянув в окно, которое выходило на задний двор, увидел, как к зданию бегут несколько человек, вооруженных автоматами. Они были в гражданской одежде <...>. Двери закрываются, и начинается перестрелка», — вспоминал Султан М., в тот период служивший в ОВД №1 города Нальчика.

Террористы напали сразу с двух сторон. Стреляли из гранатометов и автоматов.

Пытаясь укрыться от огня, милиционеры снимали с себя бронежилеты и вешали на окна.

Те сотрудники, которых террористы застали на улице, отстреливались, прячась за машинами.

Атака длилась 20 минут. К моменту, когда на помощь коллегам прибыли СОБР и ОМОН, ее удалось отбить.

Почти параллельно боевые действия развернулись и у других объектов силовых структур. Так, террористам удалось прорваться в 3-й отдел милиции и даже взять заложников. Часть их них после длительных переговоров они обменяли на еду и воду, остальных согласились отпустить лишь в обмен на беспрепятственный выезд из города.

Силовикам удалось договориться, чтобы часть заложников все же сменили сотрудники УБОП. Их привезли на микроавтобусе, и как только туда зашли террористы вместе с другими пленными, начался штурм. Боевики были уничтожены, а заложники освобождены.

Самая напряженная обстановка была у здания ФСБ. В 9:20 утра к зданию подъехала желтая «Газель», из нее тут же выскочили 10 человек в камуфляже и открыли огонь по входу.

Как вспоминали сотрудники, под непрерывным огнем террористы как зомби продолжали прорываться к зданию.

«Ни один боевик не покинет черту»

Всего 13 октября атаке подверглись 18 объектов в разных частях города. На улицах гремели взрывы, городской транспорт встал, связь работала с перебоями.

После провала очередной атаки боевики пытались захватить автомобили и вырваться из города. Ближе к 18:00 стало известно, что президент России Владимир Путин поручил полностью блокировать город. Нальчик взяли в кольцо армия и внутренние войска.

«Владимиром Путиным дано поручение принять меры к полному блокированию города, чтобы ни один боевик не покинул черту. Все, кто будет с оружием в руках и будет оказывать вооруженное сопротивление, должны быть подвергнуты ликвидации», — отчитался первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин.

По официальным данным, в тот день погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Еще более 200 человек получили ранения, в том числе 131 силовик.

«То, что мы прожили, — это нереально, мы спрятались за «пятеркой», в нее попало около 15 патронов из автомата Калашникова», — рассказывал потрясенный подросток на камеру журналистам.

«Сказали, что начался джихад и надо идти убивать»

По одной из версий, атака боевиков должна была стать лишь частью крупномасштабного теракта. За несколько дней до этого оперативники обнаружили в Нальчике тайник с 500 кг взрывчатки, пять тротиловых шашек и пять гранат, 14 выстрелов к гранатометам и около тысячи патронов различного калибра.

Кроме того, 8 октября, в пригороде силовики задержали двух боевиков, которые признались, что им велели подготовить теракт в аэропорту Нальчика. После этого в городе усилили посты.

Саму атаку на Нальчик впоследствии назвали и продуманной, и спонтанной. Как установили в ходе расследования, вылазку организовали лидер северокавказского бандподполья Шамиль Басаев, его заместитель ингуш Ильяс Горчханов и лидер джамаата Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров.

Исполнителями планов боевиков стали местные жители. О том, что им предстоит делать, они не знали до последнего. Как признавались задержанные, утром им раздали оружие, сказали, что начался джихад и надо идти убивать неверных.

«Мы видим, что это очень молодые люди — от 20 до 25 лет, — мы считаем, что это больше «пушечное мясо». На наш взгляд, кто-то был одурманен, кто-то на самом деле, видимо, финансировался, ну и, видимо, наркотики могли применяться. До 80—90% — это обычные жители республики, жители города Нальчика», — рассказывал президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

За 13—14 октября было ликвидировано более 90 боевиков. Еще несколько дней после атаки их тела просто лежали на улицах Нальчика.

Родственники убитых и правозащитники утверждали, что те пошли на смерть, пытаясь отомстить за притеснения, пытки и унижения со стороны правоохранительных органов. В республиканском МВД эту версию опровергли, уверяя, что большинство убитых вообще никогда не состояли на оперативном учете и не интересовали сотрудников правоохранительных органов.

«О существовании большей части убитых участников нападения на Нальчик мы даже не подозревали, к ним у нас не было никаких претензий. Они были лишь к тем, за кем эти люди пошли», — отмечали в ведомстве.

Всего в течение года было задержано еще около 70 предполагаемых боевиков. Их обвинили по ряду статей УК РФ: «Мятеж», «Терроризм», «Участие в вооруженном мятеже», «Убийство», «Организация преступного сообщества», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур». В итоге на скамье подсудимых оказались 59 человек, еще 12 — амнистировали.

Судебное расследование по делу о нападении на Нальчик стало рекордным в истории современной России — оно длилось более пяти лет, с 2009 по 2014 год. Потерпевшими по делу проходили свыше 400 человек, а свидетелями — более 2 тыс.

Для суда над террористами в республике даже пришлось построить отдельное здание — ни одно из помещений в Кабардино-Балкарии не имело достаточно вместительного зала. Приговор был оглашен в декабре 2014-го.

Пятеро подсудимых получили пожизненное, а остальные 52 — до 23 лет колонии.