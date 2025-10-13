Что будет, если ракета «Сармат» попадет в супервулкан Йеллоустоун

На смену легендарной «Сатане» (РС-20 «Воевода») пришел новый стратегический ракетный комплекс — РС-28 «Сармат». Получившая в НАТО прозвище «Satan-2», эта ракета пятого поколения, по заявлениям экспертов, представляет собой качественно новый уровень стратегических вооружений.

Ключевое преимущество «Сармата» — его способность гарантированно поразить цель в любой точке планеты. Ракета обладает так называемым «глобальным» радиусом действия, который, по оценкам аналитиков, превышает 16 000 км. Это позволяет ей достигать целей как через Северный, так и через Южный полюс, что кардинально усложняет задачу для любой существующей системы противоракетной обороны (ПРО).

После выхода на высоту боевая часть «Сармата» разделяется на 14 индивидуальных боевых блоков. По данным открытых источников, десять из них несут мощный заряд, а четыре могут использоваться для преодоления ПРО, создавая помехи и отвлекая средства перехвата.

В данный момент США в качестве аналогичного вооружения может представить только ракету “Минитмен-3”, разработанную ещё в 1972 году. Как и “Сармат”, она базируется в шахте. Заявленная дальность ее полета - 13 000 километров. Максимальная же дальность, которая была в действительности подтверждена на испытаниях, - 8 500 километров.

В боеголовке "Минитмена" находятся 10 боевых блоков, каждый мощностью в 475 килотонн.

Российский военный аналитик Константин Сивков высказал любопытную теорию, об “альтернативном” применении оружия. Предусмотрено, что загружать блоки "Сармата" можно не только ядерными зарядами, но и обычными. Современные технологии позволяют создать эффект взрыва более 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте (для сравнения: мощность бомбы, сброшенной американцами на Японию, составляла всего 18 килотонн). По расчетам Сивкова, если ударить такой боеголовкой в жерло спящего вулкана Йеллоустоун, то страшной экологической катастрофы не избежать. Литосфера будет пробита и это приведет к извержению, в результате которого над всеми Штатами образуется огромное облако пепла, а вырвавшиеся на поверхность около 1000 куб. км лавы не только выжгут все вокруг, но и изменят топографию и береговую линию.