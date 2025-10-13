The Guardian: ученые признали массовое необратимое исчезновение кораллов

Мир оказался на грани «новой реальности», достигнув первого климатического порога, за которым изменения могут стать необратимыми. Об этом сообщает издание The Guardian.

Согласно данным международной группы ученых, Земля приблизилась к точке невозврата. В новом докладе исследователи предупреждают о начале процесса массовой гибели тепловодных коралловых рифов, способного привести к тяжелым последствиям для всей планеты, если не будут приняты срочные меры.

Авторы доклада отмечают, что человечество стоит перед риском пересечения сразу нескольких критических рубежей — исчезновения Амазонских лесов, нарушения системы ключевых океанических течений и ускоренного таяния ледников.

В то же время ряд экспертов выразили сомнение в некоторых выводах документа, подчеркнув, что, несмотря на серьезные угрозы, существуют свидетельства устойчивости коралловых рифов даже при более высоких температурах, чем предполагалось ранее.

Ученые предупреждают, что коралловые рифы могут оказаться на грани исчезновения при повышении глобальной температуры на 1-1,5 градуса относительно уровня середины XIX века. Средние прогнозы показывают рост на 1,2 градуса, тогда как фактическое потепление уже достигло отметки в 1,4 градуса, отмечает газета.

