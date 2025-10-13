Почему убийство Кирова расследовали на протяжении десятилетий

Убийство Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома, в Смольном в декабре 1934 года стало прологом к «Большому террору». Но мало кто знает, что это преступление расследовали на протяжении десятилетий, и с каждой новой попыткой официальная версия кардинально менялась.

Обстоятельства преступления

Официальным исполнителем был признан Леонид Николаев — исключенный и восстановленный в партии безработный. На следствии фигурировали и бытовые мотивы (ревность), и политические (отчаяние). Однако уже в 1934 году была озвучена главная версия Сталина: Николаев действовал по заданию «ленинградского центра» бывшей зиновьевской оппозиции. Именно это обвинение стало формальным основанием для начала массовых репрессий. Как бы то ни было, безработный был признан виновным и расстрелян. После смерти Сталина дело было пересмотрено.

1957 год

Комиссия под руководством Вячеслава Молотова пришла к первому важному выводу — Николаев не имел никакого отношения к зиновьевской оппозиции, опровергнув тем самым официальную причину для «большого террора».

После убийства Сергея Кирова в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик были внесены изменения, касавшиеся террористических актов против представителей советской власти.

1960 год

Тем не менее вскоре для расследования обстоятельств убийства Сергея Кирова была создана вторая комиссия. В 1960 году ею руководил Николай Шверник, партийный деятель, занимавший при Сталине высокий пост Председателя Президиума Верховного Совета. Члены новой комиссии, если верить Александру Звягинцеву, автору издания «Прокуроры двух эпох. Андрей Вышинский и Роман Руденко», вынесли мнение, что Леонид Николаев был лишь исполнителем преступления, а организовано оно было НКВД. Причем сотрудники НКВД, по мнению подопечных Шверника, действовали по прямому указанию Сталина.

1961 год

Третья комиссия, которую снова возглавил Николай Шверник, была сформирована уже в следующем году. В комиссию 1961 года вошли сотрудники КГБ, прокуратуры, Института марксизма-ленинизма. Но наиболее активным членом комиссии стала старая большевичка Ольга Шатуновская. Шатуновская не сомневалась в том, что с Сергеем Кировым расправились по приказу Сталина. Однако мнения историков по поводу того, к какому выводу пришла эта комиссия, расходятся. Тот же Звягинцев утверждает, что Николаева признали террористом-одиночкой, а историк Александр Вдовин, напротив, пишет о том, что Шверник и его подчиненные лишь повторили заключение предыдущей комиссии.

1967 год

Как бы то ни было, буквально через 2 года соответствующие органы вернулись к расследованию убийства Сергея Кирова. На этот раз председателем комиссии, созданной в 1963 году и закончившей свою работу лишь в 1967 году, стал латвийский историк (и Первый секретарь ЦК КП Латвии — прим.ред.) Арвид Пельше. Как и прежде, члены новой комиссии изучили огромное количество архивных документов, рассмотрели показания множества свидетелей и тех, кто работал вместе с Кировым, провели целый ряд экспертиз. Результатом гигантской работы был однозначный вердикт – Николаев совершил преступление в одиночку.

1990 год

Но и на этом история многолетнего расследования убийства Сергея Кирова не закончилась. В 1988 году к работе комиссии, действовавшей уже под председательством политика и историка Александра Яковлева, вновь были привлечены сотрудники генпрокуратуры и КГБ. Руководитель одной из групп Юрий Седов, советник юстиции, вспоминал, что протоколы допроса Николаева и других лиц заранее печатались на машинке и отправлялись на одобрение Сталину. Однако достоверных доказательств причастности вождя к делу Кирова обнаружено не было. Яковлев остался весьма недоволен этим фактом и обвинил своих подчиненных в предвзятости.