Какие женские имена на Руси были престижными

Вы обращали внимание, что одни женские имена воспринимаются как аристократические, благородные, а другие не вызывают никаких эмоций? Конечно, можно сказать, что на наше восприятие влияют ассоциации, например, если Екатерина, то непременно «Великая». Но дело не только в этом — природа этого явления гораздо глубже и уходит корнями в русскую старину.

© Кадр из фильма «Барышня-крестьянка»

В наши дни выбор имени для ребенка — личное дело родителей и никто не оказывает влияние на их решение. Но сотни лет назад все было гораздо сложнее — ни простой народ, ни даже аристократы не могли сами придумать имя. Выбор был ограничен святцами — церковным календарем и младенца называли в честь святого, который подходил ему по дате.

Кажется, простора для маневра не существует и князья, как и крестьяне, могли рассчитывать на одни и те же имена, без деления на «благородные» и «простонародные». Но возможность выбирать все же была. Во-первых, в святцах на каждый день приходилось несколько святых, а во-вторых — можно было брать не только дату рождения, но и крестин. Разрешалось рассматривать и день, восьмой по счету после появления на свет. Играло роль и мнение священнослужителя, совершавшего обряд крещения.

В 19 столетии появилось такое явление, как мода на имена. Используя святцы и оперируя перечисленными выше датами, многие родители старались подгадать так, чтобы назвать отпрыска в честь литературного героя. Нарекали еще в честь славного предка или в виде признательности, в честь добродетеля.

Большинство имен были универсальными и использовались в 17-19 веках как дворянами, так и простолюдинами. Мария, Анна, Анастасия, Екатерина, Александра — так называли девочек и в крестьянских избах и в царских хоромах. Но были и имена, наиболее популярные в тех или иных сословиях, причем механизм возникновения этих предпочтений не всегда очевиден.

Играли свою роль некоторые ограничения. Имя Богородицы церковники до 17 века запрещали использовать, но этот запрет обходили, называя девочек Мариями, но с ударением на первый слог. Отсюда пошло и одно из самых популярных «народных» имен Марья. Для мальчиков под запретом столетиями было имя Иисус.

После церковной реформы Никона имя Мария разрешили использовать без ограничений, а вот в честь Христа имена по-прежнему не давали. Лингвист-ономаст Владимир Никонов утверждает, что в 18 веке называть девочек в честь Богородицы массово начали дворяне. Тенденция сохранилась и в 19 веке, хотя конкуренцию Мариям составляли Екатерины, Анны и Елизаветы, получавшие имена в честь цариц.

Со временем осмелели мещане и крестьяне — в середине 19 века на имена Мария, Анна и Анастасия начался настоящий бум среди простого люда. К концу столетия Ани и Насти почти исчезли из дворянских семей и чаще всего так стали величать женщин из народа. Сохранило свою универсальность только имя Мария, полюбившееся как графам, так и конюхам.

В дворянской среде всегда были редкостью имена Агафья, Евдокия, Марфа, Матрена и Дарья, хотя они и были в святцах. Дарьями еще называли девочек в 18 веке, но уже в начале 19 столетия это имя, почему-то, стало крестьянским и купеческим. Дворяне выбрали для себя «царскую» линию — чаще всего детей называли в честь членов царствующей семьи.

Что касается монархов, то у них всегда главенствующую роль играл принцип преемственности имен, из-за которого и появлялись на свет «номерные» Николаи, Александры, Павлы и Екатерины. На князей и царей мода особо не влияла и как в дохристианскую эпоху, так и в период православия, особой фантазией родители государей не отличались.

Первой среди российских императриц законодательницей моды на женские имена стала Елизавета Петровна. В честь наследницы Петра Великого девочек называли чаще всего дворяне, но и в крестьянской среде старались не отставать. Таким образом появилась простая версия этого имени — Лисавета. Потом в топе оказались Екатерины, в простом народе — Катерины.

Если вам кажется, что женское имя Варвара отдает чем-то крестьянским, то это лишь потому, что так называли девочек в деревнях в 19-20 веках. В 18 столетии Варварами называли преимущественно особ высокородных и имя даже входило в пятерку самых востребованных у дворян. Как видите, все в этом мире относительно и зависит от модных веяний и поворотов истории.