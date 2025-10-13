За последние четверть века Германия приняла более двух миллионов этнических немцев из стран бывшего СССР. Этот массовый исход привел к тому, что немецкая диаспора на постсоветском пространстве сократилась в четыре раза. Однако долгожданное воссоединение нации обернулось глубоким взаимным непониманием.

Советские привычки

Переселенцы, которых в Германии стали называть «русскими немцами», привезли с собой не только чемоданы, но и прочно укорененные советские традиции. Как вспоминал пастор Виктор Лихтенберг, переехавший из Казахстана, их манера празднования шокировала коренных жителей. Шумные застолья с обилием спиртного и песнями до глубокой ночи входили в жесткое противоречие с немецким порядком (орднунг), предписывающим соблюдать тишину после установленного времени.

Конфликты на бытовой почве были частым явлением. У соседей, по словам Лихтенберга, было два выхода: либо присоединиться к гулянию, либо, получив резкий отпор, ретироваться. Государственные программы адаптации давали лишь частичный результат — многие переселенцы так и не смогли полноценно выучить язык и найти достойную работу, что усиливало их изоляцию.

Разочарование: Свои, но чужие

Главным разочарованием для немецкого общества, как отмечает журналист Кнут Крон, стало то, что этнические немцы с советским прошлым по менталитету оказались ближе к другим выходцам из СССР, нежели к коренному населению. Вместо быстрой ассимиляции они стали создавать собственные анклавы.

Переселенцам-немцам был чужд западный уклад жизни, они не стремились учить язык новой родины. Более того, по аналогии с нью-йоркским Брайтоном в городах Германии стали появляться свои районы, населенные преимущественно переехавшими из СССР немцами, где были свои кафе, рестораны и другие заведения с советскими названиями, переселенцы нарочито демонстрировали свою идентичность в пику немецкому порядку. Коренных немцев удивляло, почему переселенцы, прибывшие на свою историческую родину, упорно не желают ассимилироваться.

По мнению Александра Кюна, приехавшего в ФРГ из Казахстана, в этом нет смысла: в Германии есть русскоязычные газеты, Интернет, своя сфера обслуживания, учреждения медицины, торговли, туристической индустрии – учить немецкий по этой причине многие переселенцы просто не хотят. Кроме того, деловая элита из «русских немцев» не заинтересована в подобной социализации – это вызвано прежде всего коммерческими интересами.

Криминализация приезжих

Фрустрация переселенцев-немцев, связанная с отсутствием работы, незнанием языка, по мнению Кнута Крона, способствовала криминализации значительной части переселенцев. Среди них появилось много карманников, действовавших, к примеру, в местах массового расселения русскоязычной диаспоры в Штутгарте, переселенцы продавали наркотики. Пастор Лихтенберг рассказывал, как «русские немцы» боролись с местными неонацистами и сатанистами – собирались в банды и колотили каждого, кто был одет в черное.

По официальной статистике уровень преступности среди немцев-переселенцев в два раза выше, чем среди коренного населения – это объясняется тем, что приехавшие из СССР зачастую категорически не хотят подчиняться законам Германии из-за конфликта поведенческих стереотипов. Коренные немцы нередко приезжих откровенно побаиваются и стараются держаться от них подальше.