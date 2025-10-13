Почему после смерти Сталина 20 лет было запрещено петь гимн СССР

После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 году и последующего XX съезда КПСС в 1956 году, на котором Никита Сергеевич Хрущев начал процесс десталинизации, судьба гимна СССР оказалась под вопросом. На протяжении двух последующих десятилетий гимн исполнялся исключительно в инструментальной версии, а вот текст главного музыкального произведения страны оказался под запретом. Почему же это произошло?

Новый гимн для новой эпохи

До 1944 года официальным гимном Советского Союза был «Интернационал» — революционная песня, символизировавшая борьбу за свободу и мировую революцию. Однако в годы Великой Отечественной войны, когда страна нуждалась в единении всех народов и мобилизации ресурсов ради общей победы, руководство СССР осознало необходимость создания нового гимна. Он должен был отражать не только патриотизм, но и величие государства, его мощь и устремленность в будущее.

На конкурс, объявленный партией, поступило множество предложений, но победителем стал текст, написанный Сергеем Михалковым и Григорием Эль-Регистаном на музыку композитора Александра Александрова. Новый гимн впервые прозвучал в новогоднюю ночь 1944 года. В дальнейшем его строки неоднократно вдохновляли людей на борьбу, труд и восстановление страны после разрушений войны.

Сталин в тексте гимна

Гимн СССР, принятый в 1944 году, содержал прямые упоминания Сталина. Например, строки «Нас вырастил Сталин — на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил» подчеркивали его роль как вождя и вдохновителя. В то время культ личности Сталина достиг своего апогея, и его имя стало неотъемлемой частью государственной идеологии.

Однако после смерти Сталина в 1953 году началась новая эпоха — десталинизация. Хрущев, ставший лидером страны, инициировал кампанию по разоблачению культа личности Сталина. На XX съезде КПСС в 1956 году его политика получила официальное подтверждение. Это повлекло за собой масштабные изменения в общественной и политической жизни: снос памятников Сталину, переименование городов и улиц, удаление его имени из официальных документов и текстов.

Неудивительно, что и слова гимна, в которых упоминался Сталин, перестали соответствовать новой государственной политике. Однако переписать текст сразу не удалось. В условиях политической нестабильности и поиска новых ориентиров руководство страны приняло временный запрет на текст гимна — его исполняли без слов. Таким образом, с 1956 года и до 1977 года советский гимн звучал исключительно в инструментальной версии.

Лишь в 1977 году, при Леониде Ильиче Брежневе, был утвержден новый текст гимна СССР. Его автором снова стал Сергей Михалков, который адаптировал текст под изменившиеся реалии. Упоминания о Сталине были исключены, а акцент сделан на единстве советских народов, их дружбе и преданности идеалам социализма.