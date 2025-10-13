Рыбак, копая червей, нашел 20 000 средневековых монет

Мужчина, копавший землю в поисках червей у своего летнего дома недалеко от Стокгольма, наткнулся на находку всей жизни: клад из серебряных монет — по предварительным оценкам, до 20 000 штук вместе с жемчугом, подвесками и серебряными кольцами, сообщает Live science. Хозяин участка и сразу сообщил о находке властям, после чего к месту прибыли археологи.По заявлению Стокгольмского окружного административного совета, клад относится к раннему Средневековью и весит около шести килограммов. Сокровища лежали в медном котле, который со временем значительно разрушился.

«Это, вероятно, один из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья, найденных в Швеции. Точное число монет пока неизвестно», — сказала София Андерссон, специалист по охране памятников при управлении.

Предварительный анализ показал, что большинство монет датируются XII веком. На некоторых видна надпись KANUTUS — латинская форма имени Кнут, что указывает на чеканку при правлении шведского короля Кнута Эрикссона, царствовавшего примерно с 1173 по 1195 год.

Уникальная находка

В кладе обнаружены и редкие экземпляры, в том числе несколько монет, отчеканенных могущественными епископами. На этих монетах изображен епископ со специальным посохом-символом церковной власти. Среди найденных есть монета с профилем короля Кнута Эрикссона и монета с острова Готланд, на которой, возможно, изображен храм.

«Это совершенно уникально: у нас нет других средневековых кладов из Стокгольма. Внушительный размер клада делает находку особенно захватывающей», — отметил Лин Аннербек, директор Стокгольмского музея Средневековья.

Интересно, что Стокгольма тогда еще не существовало: официальная дата основания — 1252 год. Город стал крупнейшим в Швеции лишь к концу XIII века.

«Мы считаем, что многие прятали такое имущество, чтобы сохранить семейные богатства. Смешение монет с жемчугом и украшениями наводит на мысль, что это было личное или семейное состояние, спрятанное в тревожные годы», — сказал Аннербек.

Работа по исследованию клада продолжается. Национальная палата по охране наследия страны определит, выкупит ли государство клад и причитается ли нашедшему платеж. По закону о культурной среде любой, кто находит древнее серебро или клад, обязан предложить его выкуп государству за вознаграждение.