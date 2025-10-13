Косатки напали на яхту с отдыхавшей семьей

У побережья Португалии косатки напали на парусную яхту «Ti'fare», в результате чего судно затонуло. По данным Daily Star, на борту находилась французская семья из пяти человек — супружеская пара и их трое детей в возрасте 8, 10 и 12 лет. Морские млекопитающие неоднократно протаранили корпус яхты, вызвав серьезные повреждения в корпусе яхты.

Родителям удалось своевременно передать сигнал бедствия и эвакуироваться вместе с детьми в спасательный плот до полного погружения судна под воду. Первыми на помощь пришло рыболовецкое судно «Silmar», находившееся в непосредственной близости от места происшествия, которое подняло на борт всех членов семьи.

Для дальнейшей эвакуации были задействованы силы военно-воздушных сил Португалии — вертолет EH-101 Merlin успешно доставил пострадавших на материк, где им была оказана медицинская помощь. По предварительным данным, никто из спасенных не пострадал. Согласно статистике, произошло уже более 70 подобных инцидентов с косатками в регионе с начала 2025 года.