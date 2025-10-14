Кто первым разнес по Земле паразитов

Российские ученые впервые показали, что эксклюзивные паразиты губоногих многоножек являются одними из самых древних наземных споровиков — группы одноклеточных паразитов, среди которых наиболее известны возбудители малярии и токсоплазмоза. Научная статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Работа сотрудников Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН в сотрудничестве с учеными из МГУ им. М.В. Ломоносова и Российско-Вьетнамского тропического центра, посвящена уникальным одноклеточным паразитам — грегаринам из семейств Dactylophoridae и Trichorhynchidae, которые встречаются исключительно в губоногих многоножках (сколопендры, мухоловки и другие).

Исследование впервые позволило установить точное положение этих паразитов на эволюционном древе. Результаты показали, что эти грегарины — ближайшие родственники одной из самых древних ветвей всех грегарин, заражающих наземных беспозвоночных.

Также показано, что грегарины хищных и травоядных (губоногих и двупарноногих) многоножек не являются близкими родственниками. Это значит, что они «колонизировали» своих хозяев независимо и миллионы лет эволюционировали параллельно. Авторы предложили выделить всех специализированных грегарин губоногих многоножек в новое надсемейство — Dactylophoroidea.