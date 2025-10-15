Рыбак поймал редчайшую рыбу и разбогател

Небогатому рыбаку из Индии посчастливилось поймать редчайшую рыбу. Об этом сообщает издание OdishaTV.

90 крупных пятнистых горбылей попали в сети у побережья на границе индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия. Каждая особь весила от 30 до 35 килограммов.

На рыбном рынке Дигхи собралась толпа жителей и туристов, чтобы увидеть необычную добычу. Рыбаку удалось продать весь улов на аукционе почти за 10 миллионов рупий (девять миллионов рублей). Все 90 рыб купила некая фармацевтическая компания из Калькутты.

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, но иногда они встречаются и у берегов Андхра-Прадеша и некоторых других индийских штатов. Особенной ценностью обладают его плавательный пузырь и мясо, которые используются при приготовлении снадобий. Рыбу покупают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге и Японии.

Ранее сообщалось о рыбаке из индийского штата Махараштра, который сумел поймать 157 пятнистых горбылей. Он выручил за них более 13,3 миллиона рупий (около 12,7 миллиона рублей).