Путин vs Поддубный: что это была за битва

У любого масштабного явления есть свои первопроходцы. И это далеко не всегда те, под чьим именем это явление стало известно. Тако пример — Михаил Елисеевич Путин — простой рабочий, стоявший у истоков знаменитого стахановского движения.

От кофейного мальчика до циркового борца

Жизненный путь Михаила Путина — классическая биография человека из народа. Родившись в многодетной семье петербургского рабочего, он начал трудиться с 9 лет, разнося заказы в кофейне на Невском проспекте. Повзрослев, Михаил пошел в грузчики, а эта профессия требовала недюжинной мощи. По воспоминаниям, он мог в одиночку перемещать десятипудовые (около 160 кг) тюки на десятки метров.

В начале XX века у многих грузчиков популярной подработкой была французская (как она тогда называлась, а сейчас зовется греко-римской) борьба. Силачей охотно брали в цирковые труппы, и платили хорошо. Михаил Путин быстро стал звездой летних арен и цирковых манежей. Его слава гремела так громко, что в одном из поединков он сумел одолеть самого Яна Цыгана (Ивана Куксенко) — будущего заслуженного мастера спорта.

Семь минут против легенды

Но самый главный вызов ждал его в лице «русского богатыря» Ивана Поддубного. Их встреча на ковре стала испытанием на прочность. Сам Путин позднее вспоминал, что сразу почувствовал «неизмеримое превосходство» титана борьбы. Не надеясь на победу, он поставил себе иную цель — продержаться как можно дольше, пытаясь выскользнуть из его могучих объятий. Поединок длился семь минут и закончился закономерной победой Поддубного, но само участие в такой схватке говорило о классе Михаила.

Рождение советского трудового соревнования

К 35 годам, будучи бригадиром обрубщиков на заводе «Красный Выборжец», Михаил Путин круто изменил свою судьбу и вошел в историю. В 1929 году, после публикации в «Правде» ленинской статьи «Как организовать соревнование?», он выступил с инициативой заключить первый в СССР договор о трудовом соревновании между бригадами.

Впрочем, как выяснилось позже, инициатива была спущена «сверху»: журналисту «Правды» поручили найти на заводе подходящую бригаду и убедить рабочих выступить с нужным предложением. Путин, харизматичный и авторитетный рабочий, идеально подошел на эту роль.

Его «почин» государство использовало в своих пропагандистских целях. О нем сняли сюжет для киножурнала, который показывали по всему Союзу. Так Михаил Путин стал живым символом рабочей инициативы. Его наградили орденом Ленина, присвоили звание Героя Труда, а позже, несмотря на нежелание, перевели на руководящую должность в строительную отрасль.

В годы войны 47-летний Путин не был мобилизован, но его строительный трест возводил оборонительные рубежи вокруг Ленинграда, а после Победы — восстанавливал разрушенный город. На пенсию он ушел, оставив значительный след в градостроительстве. Умер Михаил Елисеевич Путин в 1969 году. Некрологи во всех ленинградских газетах сообщали о кончине «видного советского деятеля, чье имя известно каждому ленинградцу».