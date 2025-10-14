Мужчина сбежал из офиса из-за отправленного по ошибке письма

Пользователь Reddit с ником Healthy-Storage-3313 рассказал, как допустил на работе оплошность. По словам мужчины, накануне своего увольнения он решил написать письмо начальнику, в котором бы высказал все, что он о нем думает.

«Я писал его около трех часов. Там было подробно описано все: поведение моего руководителя, созданная им враждебная рабочая атмосфера, я напомнил, как он украл мои идеи для презентации и как сказал, что я был "слишком эмоционален", когда попросил о повышении. Даже о том, что он выбирает себе любимчиков», — рассказал автор.

Мужчина собирался отправить письмо лично своему начальнику, однако случайно отослал его на общую почту, благодаря чему его прочитали все 250 сотрудников компании. Буквально через несколько минут после этого телефон автора начал разрываться от звонков: побеседовать с ним хотел не только оскорбленный руководитель, но и генеральный директор компании, представители отдела кадров и многие коллеги.

После этого автор в ужасе сбежал в расположенный недалеко от офиса ресторан. Мужчина признался, что он боится возвращаться в офис. Он уточнил, что, готовясь к увольнению, нашел другую работу, однако на этой ему все равно нужно отработать еще две недели.

