Оплошность с туалетной бумагой поставила крест на браке супругов

Пользователь Reddit с ником ThrowRA_CT рассказал другим посетителям портала о том, как простая туалетная бумага поставила крест на его браке. Судя по его рассказу, отношения с супругой не ладились у него практически с самой свадьбы.

«Она забеременела, когда мы только начали встречаться, поэтому я сделал то, что считал правильным, и женился на ней. Проблема заключалась в том, что мы толком не знали друг друга и не понимали, что мы совершенно не похожи. Последние полтора года моя жена была со мной совсем не мила. Она всячески оскорбляет меня и называет бесполезным, хотя я работаю по 12 часов в день и постоянно перерабатываю», — рассказал автор.

После нескольких неудачных попыток решить семейные проблему в кабинете у психолога мужчина решил отвезти жену и сына в отпуск, чтобы наладить отношения. Поездка была приятной первые пару недель, но затем автор допустил оплошность, которую ему не простили.

«Она буквально сошла с ума из-за того, что я забыл купить туалетную бумагу, когда пошел за продуктами. Это привело к тому, что меня снова назвали бесполезным. Она игнорирует меня уже три недели. Когда я попытался поговорить и сказал, что не могу быть в отношениях с тем, кто меня игнорирует, она заявила: "Тогда ты знаешь, что тебе нужно сделать, — подать на развод"», — написал автор.

Ситуация усугубляется тем, что недавно на свадьбе друга мужчина встретил девушку, с которой встречался около шести лет до того, как познакомился с будущей женой. Их отношения тогда распались из-за того, что она уехала на другой конец страны по работе. Теперь же автор раздумывает о том, стоит ли ему расстаться с неласковой супругой и попытаться вернуть прошлое.

