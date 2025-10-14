Переспавшей с тысячей мужчин порнозвезде Лили Филлипс стало стыдно

Порномодель Лили Филлипс, переспавшая с тысячей мужчин за 12 часов и поставившая рекорд по числу половых партнеров, рассказала, о чем жалеет больше всего. Об этом пишет издание Metro.

По словам Лили Филлипс, ошибки неизбежны, когда растешь и учишься на ходу. Она тоже делала ошибки, и, поскольку это происходило на глазах у публики, чувствовала себя особенно неловко.

Своей главной ошибкой в 2025 году Лили Филлипс считает ложное объявление о беременности, которое она сделала в феврале. Оно вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывала порномодель. Ей пришлось извиняться и удалять посты.

«Я не осознавала, какой эффект это произведет на женщин, и не понимала, что я в сущности публикую. Чувствую себя виноватой и сожалею, что сделала это», — Лили Филлипс.

В феврале Филлипс опубликовала в соцсети несколько фото и видео с упоминанием беременности. На одном из них, подписанном словами «Это официально», она демонстративно держится за живот. Подпись к другому видео гласит «Больше не секрет». Модель также поделилась фотографией двух тестов на беременность, один из которых выглядит положительным.

Ранее сообщалось, что порномодель Бонни Блю опубликовала в соцсети несколько фото и видео с подписями, намекающими на беременность. Позднее она призналась, что это был розыгрыш.