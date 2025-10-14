Народные приметы на 15 октября: что нельзя делать в этот день

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов.

В это время обычно сильно опадала листва. Крестьяне с 15 октября по 20 ноября занимались посевом овощей на зиму, таких как свекла, морковь, укроп, петрушка, пастернак, чеснок и щавель.

Считалось, что девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.

15 октября нельзя не прислушиваться к интуиции.

Запрещено ругаться и ссориться — к болезням и проблемам.

Запрещено менять место жительства — к неприятностям и финансовым потерям.

Не следует пересаживать цветы и работать в огороде — к бедам.

Нежелательно ночевать в чужом доме — благополучие в финансах может оказаться под угрозой.

Строго запрещено употреблять алкоголь.

Нельзя принимать подарки, особенно от незнакомых людей, — они могут принести с собой беды.

Неисполнение обещанного 15 октября приведет к длинной черной полосе.