Народные приметы на 15 октября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 15 октября 2025 года: что нельзя делать в этот день
Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов.
В это время обычно сильно опадала листва. Крестьяне с 15 октября по 20 ноября занимались посевом овощей на зиму, таких как свекла, морковь, укроп, петрушка, пастернак, чеснок и щавель.
Считалось, что девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.
15 октября нельзя не прислушиваться к интуиции.
Запрещено ругаться и ссориться — к болезням и проблемам.
Запрещено менять место жительства — к неприятностям и финансовым потерям.
Не следует пересаживать цветы и работать в огороде — к бедам.
Нежелательно ночевать в чужом доме — благополучие в финансах может оказаться под угрозой.
Строго запрещено употреблять алкоголь.
Нельзя принимать подарки, особенно от незнакомых людей, — они могут принести с собой беды.
Неисполнение обещанного 15 октября приведет к длинной черной полосе.