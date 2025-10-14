Почему воины-«афганцы» проклинали приказ Минобороны СССР

Война в Афганистане для советского солдата часто означала бой в горах, где противник атаковал из засад. Выживание в такой ситуации зависело от возможности вести длительный огонь. Однако у бойцов Ограниченного контингента эта возможность была строго ограничена — знаменитым приказом, разрешавшим иметь при себе не более 630 патронов.

Роковой приказ

Этот норматив, эквивалентный 21 магазину от АК-74 общим весом около 5 кг, стал для многих роковым. «Ваш покорный слуга уже не помнит номер этого приказа, но он был, и «афганцы» его помнили, потому что не единожды его проклинали», — вспоминает офицер спецназа Андрей Негривода в книге «Разведывательно-диверсионная группа. «Слон»». Ветераны единодушно называли его «совершенно идиотским».

Происхождение нормы

Откуда же взялась эта роковая цифра? Её истоки уходят в глубь истории. Ещё в 1928 году в СССР перевели книгу французского военного теоретика Жана Бернара Микеля «Стратегические и тактические уроки войны 1914-1918», где он рекомендовал выдавать «650 патронов на день боя» для каждого автоматического оружия. Норма, созданная для пулемётов начала века, была механически перенесена на современный автомат АК-74 в условиях горной войны — чудовищный анахронизм.

Автомат АК-74 по своим характеристикам разительно отличался от стрелкового оружия первой половины XX века.

Нетрудно понять, что истинная причина «приказа о 650 патронах» была экономической. Военная и финансовая помощь «социалистическому Афганистану» и без того «влетала в копеечку» Советскому Союзу. ВПК СССР, перегруженный задачами сохранения ядерного паритета с Америкой, не справлялся с производством нужного количества обычного вооружения. Как отмечал генерал Мухтар Алтынбаев, Ограниченный контингент расходовал в Афганистане 300 млн патронов в месяц (то есть 3,6 млрд патронов в год). Это означало, что мимо цели пролетало подавляющее большинство пуль, выпущенных из советских стволов. В горной местности, когда укрытием для душманов служил буквально каждый камень, воевать по-другому было невозможно.

Возможно, ограничение выдачи патронов имело также целью борьбу со злоупотреблениями. Некоторые сержанты и офицеры в Афганистане «баловались» наркотиками, которые легко было достать буквально в каждом кишлаке. Есть свидетельства, что бойцы продавали излишки патронов, чтобы купить запрещённое зелье или другие товары. Разумеется, в конечном счёте патроны попадали к моджахедам.

Какими бы ни были благие намерения командования, на войне, как это часто бывает, они оборачивались трагедиями – в разгар боя у солдат заканчивались патроны.

Как решали проблему

Хотя технические возможности «Калаша» позволяли делать 650 выстрелов в минуту, в реальном бою ни о какой «киношной» пальбе речи не шло. Ради экономии патронов «шурави» стреляли короткими очередями. Но и в этом случае 630 патронов категорически не хватало.

«Что такое один «магазин»? В бою – это всего лишь три-четыре длинные очереди – максимум тридцать секунд реального времени!», – отмечает Андрей Негривода.

При интенсивном расходе патронов боекомплект заканчивался уже через 10 минут. В документальной книге об Афганистане «Никто не создан для войны (1990 год) приводится ещё более неутешительная оценка одного из «афганцев»: «Что такое 650 патронов? Пять минут боя хорошего...»

Необходимость заставляла участников боя переходить на одиночные выстрелы. Это имело психологический эффект – моджахеды боялись прицельной стрельбы. Однако условия местности не всегда позволяли эффективно сражаться таким образом. Поэтому советские солдаты решали вопрос нехватки патронов куда проще – они откровенно саботировали приказ, прибегая иной раз к «неуставным отношениям».

«После возвращения мы сильно поколотили того старшину, что выдавал нам боеприпасы. Чтобы больше не выполнял таких тупых приказов. И помогло!», – рассказывал сержант отдельной 459-й роты отряда «Каскад» ГРУ СССР Андрей Дмитриенко, описывая итоги схватки с элитным отрядом моджахедов «Чёрные аисты» на сопке Казажора в 1983 году.

Опытные участники Афганской войны носили с собой двойные и тройные боекомплекты. Несмотря на то, что «рожки» от АК дополнительно отягощали бойцов, каждый понимал – в случае нападения «духов» патроны лишними не бывают.