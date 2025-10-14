Почему власти скрывали правду о гибели красного командира Щорса

Легендарный комдив Николай Щорс, чей образ воспет в знаменитой песне, погиб в 1919 году под Киевом. Официальная версия десятилетиями гласила: пуля петлюровца оборвала жизнь героя. Однако когда в конце 1960-х годов были рассекречены данные эксгумации, стало ясно: власть скрывала шокирующую правду. Следствие показало, что пуля вошла в затылок, с близкого расстояния. Это было не боевое ранение, а скорее всего, расстрел.

Версия 1: Приказ Троцкого

Одна из главных версий — политическое убийство, санкционированное Львом Троцким. Историк Александр Кузьмищев приводит в своих работах доказательства «зачистки» Троцким строптивых командиров.

В роковой для Щорса день, после его конфликта с армейским руководством, на инспекцию в дивизию прибыл Семен Аралов, доверенное лицо Троцкого. Всего через 3 часа после визита Аралов отправил Троцкому шифровку с просьбой «подыскать нового комдива», намекая на «кулацкие настроения» украинцев (Щорс был украинцем и командовал Украинской дивизией).

Ответ Троцкого был лаконичен и страшен: «Хороши любые меры, а начинать нужно с головы». Вскоре после этой переписки Щорс был мертв. Чтобы скрыть заказное убийство, тело комдива спешно, без почестей, захоронили в Самаре, а дело о гибели даже не расследовали.

Версия 2: Свидетель и палач

Ключевой фигурой в этой истории стал комбриг Иван Дубовой, непосредственный начальник Щорса. Именно он первым оказался рядом с раненым комдивом. Но вместо помощи, он повел себя более чем странно.

Увидев, что пуля вошла в затылок, Дубовой лично перевязал голову Щорса и запретил снимать повязку даже полковой медсестре. Возникает вопрос: не пытался ли он таким образом скрыть истинное направление выстрела и уничтожить улики?

В 1937 году Дубовой, дослужившийся до харьковского военкома, был арестован и расстрелян как «троцкист». На допросе он сделал шокирующее признание, заявив, что убил Щорса «из личной ненависти и желания занять его место». Эти показания, хоть и выбитые под пытками, идеально ложились в версию о заказном убийстве.

Версия 3: Мятеж в дивизии

Существует и более сложная версия, связанная с внутренними конфликтами в Красной Армии. За два месяца до гибели Щорс руководил подавлением мятежа Нежинской бригады, входившей в его дивизию. Бунтовщиков расстреляли.

Возможно, кто-то из уцелевших «нежинцев» или их сочувствующих свел счеты с комдивом. В этом случае Дубовой, ставший свидетелем самосуда, мог скрыть правду, чтобы не выносить сор из избы и не подрывать дисциплину в и без того нестабильной дивизии.

Украинский Чапай

Несмотря на заслуги, при жизни Щорс не был легендой. Прославленного героя из него сделали уже в конце 30-х. А посыл направил не кто иной, как «отец народов». После выхода фильма «Чапаев» Сталин рекомендовал Довженко поискать украинский аналог и прямо назвал имя Щорса.

Зная о ключевой роли Сталина в создании легенды, не кажется удивительным засекречивание результатов эксгумации, проведенной в 1949 году по указанию Кремля. Приуроченный к 30-летию со дня гибели героя розыск могилы в Самаре и перезахоронение останков просто не могли сопровождаться обнародованием шокирующих подробностей его гибели. Зато это стало возможным в 60-е, после разоблачения культа личности Сталина в 1956 году.

Эстафета

С учетом того, что причиной героизации Щорса стало прямое указание Сталина, становится понятно, почему в те годы не был озвучен троцкистский след. Несмотря на то, что в сталинскую эпоху на свет выплыли многие злодеяния Троцкого, вероятно, что сокрытию заказного убийства невольно поспособствовал сам Сталин. Вернее – страх разочаровать вождя нелицеприятными фактами гибели «созданного кумира».

Биография с червоточиной

В пользу версии сокрытия правды о смерти народного героя, созданного по указу Сталина, говорит и корректировка официальной биографии прославленного командира. Пионеры рассказывали, что сын рабочего-железнодорожника посвятил всего себя делу Революции, и только после 60-х годов появилась альтернативная биография, из которой следовало, что Щорс родился в кулацкой семье, а мечтой его юности было служение Богу.