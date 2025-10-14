Что стало с бойцами спецназа, которые ликвидировали Бен Ладена

В августе 2011 года, всего через три месяца после блестяще проведенной операции по ликвидации террориста №1 Усамы бен Ладена, элитное подразделение американского спецназа — «Группа 6» — было практически полностью уничтожено. Эта трагедия, окутанная тайной, до сих пор порождает вопросы: была ли это случайность или расплата за знание слишком многих секретов?

Таинственная катастрофа

2 мая 2011 года операция «Копье Нептуна» завершилась успехом. Согласно официальной версии, бен Ладен был убит в ходе 40-минутного боя в Абботтабаде.

Однако 3 августа один из участников той миссии решил нарушить обет молчания. В интервью журналистам он раскрыл шокирующие детали: никакого длительного боя не было. Когда бойцы ворвались в дом, бен Ладен попытался спрятаться за спиной своей жены, и спецназовец, стреляя в него, ранил женщину в ногу. Свой поступок боец объяснил желанием очистить репутацию подразделения от ложных слухов.

Спустя всего два дня, 5 августа 2011 года, транспортный вертолет CH-47 «Чинук», на борту которого находилась практически вся группа, участвовавшая в ликвидации бен Ладена, потерпел крушение в Афганистане. Все находившиеся на борту погибли. Попытка оправдаться стоила им жизни.

Как погибли спецназовцы

Обстоятельства катастрофы сразу показались подозрительными. Пентагон первоначально заявил о технической неисправности. Бойцы летели на устаревшем военно-транспортном самолете. Хотя обычно используют вертолет Сикорского «Блэк Хок» («Черный ястреб»), сиденья которого при ударе о землю выдерживают нагрузку более 48 джоулей.

Позже официальная версия сменилась: военное ведомство сообщило, что вертолет был сбит ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенной боевиками «Талибана»*. Количество погибших в разных сводках колебалось от 38 до 20 человек, что лишь добавляло путаницы.

Это случилось в районе границ двух провинций – Логар и Вардак. Главный виновник – движение талибан* до сих пор не наказано.

Джону Кеннеди понадобился спецназ

Элитное подразделение спецназа было создано в 50-х годах по приказу Джона Кеннеди. Президенту Америки понадобилась отборная часть для борьбы с Советским Союзом на Кубе и Вьетнаме.

С самого начала группа создавалась на базе ВМС США. Она была засекречена, практически сразу стала легендарной. Её использовали редко и для очень узкоспециализированных заданий. Главная задача – методическое уничтожение противника. Окончательной победы в этой скрытой войне никогда не было. Элитный спецназ стали называть хорошо отлаженной машиной охоты за людьми. О них знал ограниченный круг лиц. Изначально их было всего 10 человек, потом – 300 в 2000-х годах. Бойцов привлекали сюда огромные деньги, которые стали поступать на их содержание и выплату боевого вознаграждения.

Шестая группа появилась после неудачи

Реорганизовали «морских котиков» в 1980 году после неудачной проведенной ими операции по освобождению заложников в Тегеране на территории посольства США. Так появилась Шестая группа, главная задача которой – охота за самыми важными мишенями. Сегодня официально они называются "Группа разработки военно-морских специальных вооружений». Но неофициально они так и остались «морскими котиками». Их родная военно-морская база находится в Норфолке, в штате Вирджиния.

Где были «операторы»

В самом подразделении бойцов называют не солдатами, а операторами. Сирия, Афганистан, Йемен, Ирак – вот далеко не полный перечень стран, где выполняли специальные поручения Пентагона «операторы».

ЦРУ плюс «морские котики»

Нередко совместно с ЦРУ проводились широкомасштабные операции. Они использовали самые разные методы уничтожения врагов Америки. В ход шли самые современные методики шпионажа. В качестве прикрытия – торговые суда, а на само деле это были корабли-шпионы. Нередко на операции брали женщин. Действуя парами, можно было меньше навлечь на себя подозрений.

Шестую группу переводят на улицу

В рамках программы «Омега», разработанной ЦРУ «морские котики» стали плотнее сотрудничать с разведкой. В 2006 году им было приказано наравне со всеми участвовать атаках против талибов. Это возмутило бойцов элитного спецназа. Один из них заявил, что им приходится в буквальном смысле бегать за уличными бандитами. А ведь они должны проводить специальные операции и не готовились выполнять самые обычные задания.

