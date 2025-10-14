Фаланга: где в России обитает самый страшный паук

Существует ли в природе создание, которое ест так же безрассудно, как иной человек за праздничным столом? Оказывается, да. И имя ему — сольпуга, также известная как фаланга или верблюжий паук. Этот удивительный паукообразный обладает поистине зверским аппетитом, который часто становится для него роковым.

Владельцы пасек в Калифорнии хорошо знакомы с этим ночным кошмаром. Гигантский паук, нападая на улей, может в одиночку уничтожить целый рой. Он не просто убивает — он пожирает пчелу за пчелой, пока его брюшко не раздуется до чудовищных размеров.

Исход этого пиршества почти всегда трагичен: либо обессилевшего от обжорства паука добивают выжившие пчелы, либо его тело просто разрывается от переедания. Это единственное известное существо на планете, способное буквально съесть себя до смерти.

Несмотря на внешнее сходство, сольпугу нельзя назвать пауком в полном смысле. Ее тело состоит из трех частей (голова, грудь, брюшко), а не из двух, как у настоящих пауков. За стремительность ее прозвали «ветряным скорпионом» — она развивает скорость до 16 км/ч и прыгает на метр в высоту.

Ее латинское название, «сольпуга», означает «убегающий от солнца». Днем она прячется в норах, под камнями или даже в оставленной обуви, но ночью выходит на охоту, причем ее часто привлекает свет, где скапливается добыча.

Однако, гастрономический интерес для них представляют не только мокрицы, жуки, термиты, пчелы, различного рода пауки, включая тарантулов, но и скорпионы, птенцы, мелкие ящерицы и грызуны. Довольно крупная для паукообразных этого вида сольпуга может достигать десяти сантиметров.

Натуралист из США Джон Робинсон изучает птиц и пауков более сорока лет. Он рассказывает, что сольпуга очень быстро бегает, развивая скорость до 16 километров в час, за это ее и прозвали ветряным скорпионом, и прыгает до метра в высоту. Ее передвижения настолько стремительны, что уследить за ней невозможно. При этом, если вы начнете выгонять фалангу, она не убежит, как любое другое насекомое или паук, а начнет обороняться.

Cольпуга заселила все континенты планеты кроме Австралии и Антарктиды. Чаще всего она встречается в таких странах, как Азербайджан, Алжир, Греция, Грузия, Индия, Испания, Казахстан, Киргизия, Марокко, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, ЮАР. В России фаланга обитает на Крымском полуострове, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской областях, Республике Калмыкия, на Кавказе. Отдельные представители встречаются в северных областях России. При этом размер солнечного паука, в зависимости от территории, составляет от трех до семи сантиметров.

Заведующий Центром острых отравлений волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 Константин Парфенов рассказывает, что фаланги не ядовиты. Но при укусе для человека опасность представляют хелицеры – жевательные части сольпуги. Они очень мощные: крупная фаланга легко перекусывает кости птенцов, а у человека она прокусывает не только кожу, но и ноготь. Поскольку на хелицерах скапливается пища, которая начинает разлагаться, ее попадание в кровь человека в момент укуса может иметь довольно неприятные последствия в виде воспаления и заражения.

На планете существует 13 семейств сольпуги, которые подразделяются на 140 родов. Всего насчитывается без малого тысяча видов этого паукообразного. На территории России водится фаланга обыкновенная. Ее второе название южнорусская сольпуга или гелеод. Самки могут достигать до семи сантиметров. Они всегда крупнее самцов примерно на полтора сантиметра. Во время оплодотворения самка становится совершенно инертным существом, причем настолько, что иногда самцу приходится таскать ее за собой. Однако после этого процесса она становится крайне активной и голодной. Самцы после оплодотворения стараются как можно быстрее сбежать от самки, чтобы не стать ее обедом. До момента откладывания яиц самка ненасытна – она ест все, что хоть отдаленно может годиться ей в пищу. После откладывания яиц, которых одновременно может быть от тридцати до двухсот, молодые сольпуги появляются на свет через три недели. Самка не покидает их до тех пор, пока они не начнут самостоятельно передвигаться.