Леди Часов: как британская семья почти сто лет торговала временем

Современные часы — достаточно точные приборы. Но в 19 столетии все было иначе. Механические часы в течение дня немного отставали, и за несколько дней накапливалась солидная погрешность. Поэтому периодически нужно было выставлять точное время, используя надежные источники. Сегодня это можно сделать без особого труда, воспользовавшись интернетом. Но когда-то точное время могли установить только астрономы, наблюдающие за движением небесных светил. Именно они передавали эту ценную информацию остальным людям. Но донести ее до каждого нуждающегося было непросто, и этим занимались «торговцы временем».

Время по Гринвичу

Главным и самым официальным источником точного времени в Британии была Королевская обсерватория в Гринвиче. Чтобы передать данные всем нуждающимся, эта солидная организация использовала самые разные способы. Корабли, стоявшие на рейде недалеко от берега, получали точное время благодаря выстрелам из пушки или при помощи флагов. Людям, находившимся в пределах видимости обсерватории, показывали время при помощи специального шара, на шпиле здания.

Позднее обсерватория установила у ворот большие часы с циферблатом на 24 деления. Теперь каждый, кому было не лень прогуляться к зданию, мог сверить свой хронометр с эталонным. Но это было удобно не всем. Пересечь весь Лондон пешком или на экипаже, лишь для того, чтобы сверить часы, мог позволить себе не каждый.

Но однажды ассистенту Гринвичской обсерватории Джону Белвиллю пришла в голову гениальная идея. Он придумал доставлять точное время лондонцам… на дом. Разумеется, за это нужно было платить. Каждое утро Белвилль выставлял свои карманные часы по времени обсерватории и отправлялся в поездку по Лондону. Он за небольшую плату передавал точное время всем, кто в этом нуждался.

«Продавцы времени» Белвилль

Желающих сверить часы было немало. Услугами Джона пользовались более двух сотен горожан. В основном это были моряки, железнодорожники, инженеры и бизнесмены, для которых точное время было очень важным. Также в число клиентов входили и простые лондонцы, склонные к пунктуальности.

«Продавец времени» относился к своему бизнесу очень ответственно. Для работы он приобрел самый современный карманный хронометр Джона Арнольда, показывавший время с точностью до десятой доли секунды. Это были очень дорогие часы, которые могли позволить себе только очень богатые люди. Одним из владельцев хронометра Арнольда был герцог Сассекский, член королевской семьи.

Хронометр был заключен в золотой корпус, но Джон Бельвилль его заменил на серебряный. Он опасался, что золотые часы привлекают слишком много внимания и их могут украсть. Бельвилль разъезжал по Лондону до самой своей кончины в 1856 году. Но после его смерти бизнес не прекратил свое существование. Делом мужа занялась вдова, Мария Бельвилль. Продажа точного времени была довольно прибыльным бизнесом и женщина успешно занималась им до 1892 года, когда ей исполнилось 80.

Конкуренция на рынке точного времени

Вдова первого торговца временем передала свое дело дочери Рут. Но к этому моменту у семьи Белвилль появилось немало конкурентов. Основными из них были телеграфные компании. Правда, выручало предпринимателей то, что не все имели оборудование для такой синхронизации и спрос на услугу был.

Bigpicture ru 1924402 original

© Рут Бельвилль

Рут Белвилль немало критиковали за архаичный способ работы. На дворе стоял 20 век, а схема использовалась еще та, из первой половины 19 столетия. Также женщина страдала от происков конкурентов, среди которых были как ее коллеги-частники, так и целые телеграфные компании. Ее обвиняли в том, что для продвижения своей услуги она использует свою женскую привлекательность.

Рут донимали репортеры, а в прессе то и дело появлялись всевозможные пикантные истории, разумеется, вымышленные. Но такой шум вокруг мисс Белвилль не разрушил ее дело, а, наоборот, усилил к нему интерес. После череды скандалов доходы женщины пошли вверх, после многолетнего спада.

© Те самые легендарные часы «Арнольд»

Несмотря на происки недоброжелателей, женщина старательно выполняла свои обязанности, даже переступив 80-летний рубеж. Бизнес Белвиллей прекратил свое существование только в 1940 году, просуществовав почти столетие. Рут Белвилль в Лондоне прозвали Леди Время и считали живой легендой британской столицы. Перед смертью женщина передала знаменитые часы «Арнольд» Лондонской часовой компании. Сейчас их можно увидеть в Лондонском музее часовщиков.