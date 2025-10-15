Как бегун из СССР перенес клиническую смерть и добрался до финиша

Имя эстонского бегуна Хуберта Пярнакиви сегодня известно лишь искушенным знатокам спорта. Он не стал олимпийским чемпионом, но один его поступок в 1959 году иначе как подвигом не назвать. Это история о том, как сила воли оказалась сильнее клинической смерти.

© Соцсети

Спортсмен из Тарту

Хуберт Пярнакиви, выпускник Тартуской сельскохозяйственной академии по специальности «ветеринар», был упорным и талантливым атлетом. 28-кратный чемпион Эстонской ССР, он не был главной звездой советской сборной, но его девиз «Дистанцию надо бежать до конца» стал пророческим. Именно это упорство предопределило его судьбу на «Матче гигантов» между СССР и США в Филадельфии.

Ад на «Франклин Филд»

18 июля 1959 года стадион «Франклин Филд» напоминал сауну. Столбик термометра показывал +34°C в тени, а влажность достигала 87%. В таких условиях предстояло пробежать 10 000 метров. За СССР вышли Пярнакиви и Десятчиков, за США — Сот и Труэкс. С самого начала советские бегуны задали высокий темп. Американец Рон Сот, пытаясь их обойти, совершил рывок, но жара сделала свое дело: он начал метаться по дорожке и рухнул без сознания.

Шокирующим был не сам срыв, а реакция американских тренеров. Они не бросились помогать своему спортсмену, надеясь, что тот поднимется. Сот попытался встать и снова упал. Первую помощь ему оказал… советский врач, что стало актом настоящего спортивного гуманизма.

Тем временем забег продолжается. В какой-то момент Пярнакиви понимает, что тоже чувствует себя неважно. Он говорит Десятчикову, чтобы тот бежал вперед. После этого, по словам самого Хуберта, он ничего не помнил. На сохранившейся видеозаписи, которую показали в передаче «Спорт, спорт, спорт» в 1970 году, видно, что эстонец ничего не соображает и двигается неестественно и даже жутко. Однако он все равно бежит. Едва переступив финишную черту, он упадет без чувств.

Невероятная сила воли

После матча 1959 года в медицине появилось новое понятие «Случай Сота», которое характеризуется крайним обезвоживанием организма. Самого же американского спортсмена докторам удалось вернуть к жизни.

А вот Хуберт Пярнакиви мужественно продержался до финиша, несмотря на то, что пританцовывал практически так же, как выбывший соперник. Причем позже врачи установили, что во время забега Пярнакиви перенес клиническую смерть. Как в таком состоянии можно было бежать, остается только догадываться.