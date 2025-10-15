Пьяный начальник полиции придумал нелепое оправдание

В США шериф округа Робертсон, штат Кентукки, Терри Грей, которого в третий раз за два года поймали пьяным за рулем, придумал себе нелепое оправдание. Об этом пишет People.

48-летнего Грея задержали во вторник, 7 октября, после того, как заметили несущимся на скорости 177 километров в час на служебной машине со включенной сиреной, хотя никаких сообщений о преступлениях не поступало. В погоню за начальником полиции бросился его коллега — шериф округа Мейсон Райан Свольски. Он рассказал, что Грей пронесся мимо его автомобиля, чуть не устроив ДТП.

После задержания Грей сказал Свольски, что «был не так уж и пьян». При этом на пассажирском сиденье его служебного автомобиля лежала открытая бутылка виски. Свольски заявил, что почувствовал сильный запах спиртного от Грея, как только тот вышел из машины.

Вскоре СМИ выяснили, что шерифа округа Робертсон ловят пьяным за рулем уже в третий раз с 2023 года. В данный момент он находится под стражей. Власти потребовали, чтобы он добровольно уволился из полиции штата.

