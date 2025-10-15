16 октября: зачем на Осенние лихорадки наши предки держали в кармане осиновую кору

В православии сейчас вспоминают мученика Дионисия Ареопагита. В народном календаре - Денис Позимний, или Осенние лихорадки.

В это время часто выпадал первый снег, отсюда прозвище - Позимний. А еще наши предки замечали, что в это время нередко приходили болезни или лихорадки, считалось, что насылали их люди с дурным глазом. Была даже присказка: "Денис - лихого глаза берегись". В этот день старались держать окна закрытыми, а если у кого-то портилось настроение или чувствовалось, что заболеваешь, носили с собой в кармане кусок осиновой коры, она служила талисманом и средством от всех болезней и дурного глаза. Интересно, что в избах в это время ставили в угол осиновое полено или кол. Они служили в качестве "лекарства" от болей, например, если заболела голова, к больному месту прикладывали полено или кол. Аналогичным образом поступали, если заболевали спина, колени и прочее.

Было поверье, что при первых симптомах простуды избавиться можно, выпив особую воду. Для ее приготовления брали колодезную воду и опускали в нее три еще теплых уголька из печи, сверху присыпали солью. Затем этой водой умывались, а остальное пили мелкими глотками.

В этот день нельзя было ссориться с любимым человеком, так как это могло привести к полному разрыву отношений. Не смотрелись в зеркало, чтобы не накликать на себя сорок бед. Не ходили к парикмахеру, чтобы не "отрезать" с косами счастье. Нельзя подбирать монеты на дороге или перекрестке, так как можно остаться без денег. А утром не выбрасывали мусор, чтобы вместе с ним удача не оказалась на помойке.

Если Луна потемнела - дождь пойдет. Теплый день - мороза не будет 2 ноября (Артемьев день). Заметили в лесу жирных зайцев - к долгой и морозной зиме.