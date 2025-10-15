Детский фронт: как пионер заставил немцев и полицаев перестрелять друг друга

Ему было всего 14, когда началась война, и всего 17, когда он погиб. Но за три коротких года Василий Коробко стал настоящей легендой партизанского движения, чьи подвиги вошли в учебники и легли в основу книг и фильмов.

Знаменосец, ставший диверсантом

Вася Коробко, сын уважаемого в селе Погорельцы бухгалтера, был образцовым пионером-знаменосцем. Но его главным талантом было великолепное знание окрестных лесов — он мог ориентироваться в них с закрытыми глазами.

Когда в августе 1941 года в село вошли немцы, Вася первым делом спас самое ценное — пионерское знамя, спрятав его. А затем совершил свою первую диверсию: подпилил опоры моста, на который въехал немецкий бронетранспортер. Техника рухнула вниз, а продвижение врага было остановлено. Весь село гадало, кто осмелился на такую дерзость, но на скромного пионера никто не подумал.

Партизан в логове врага

Немцы организовали в селе комендатуру, и Вася устроился туда на работу — колоть дрова и подметать полы. Эта «скромная» должность стала его прикрытием. Случайно встретив партизанских разведчиков, он стал их ценнейшим агентом.

Коробко хотел воевать против немцев, и эта встреча была отличным шансом исполнить свою мечту. Разведчики привели Василя к своему командиру Александру Балабаю. По итогам беседы с командиром отряда Василий был принят в партизаны, но оружия так и не получил. Учитывая его обязанности в логове врага, Василь получил другое задание — ему нужно было собирать информацию о фашистском гарнизоне: численность солдат и полицаев, наличие и виды оружия, планы относительно будущих карательных операций.

В конце ноября Коробко предупредили — партизанский отряд готовится к ликвидации вражеского гарнизона. Партизанская операция прошла 2 декабря, но все задачи удалось выполнить. По заданию Балабая Василь должен был зазвонить в колокол. Так был подан сигнал для одновременной атаки немцев, закрепившихся в Погорельцах, Перелюбскому, Корюковскому, Райментаревскому и Холминскому партизанским отрядам. Расчет был на неожиданность и одновременное нападение со всех сторон. Численностью советские партизаны взять не могли — в четырех отрядах было всего 242 человека. Аналогичная ситуация была и с вооружением.

Свои среди своих

Партизаны окружили немцев, но тем удалось прорвать кольцо. В бою, который длился всего 40 минут, советским партизанам удалось уничтожить около 100 немцев, 9 автомашин, 18 мотоциклов и 2 артиллерийских орудия. Отряды захватили оружие и боеприпасы, сожгли несколько вражеских складов с горючим и амуницией. Но все же немцы вернулись в «насиженное» место. Захватчики понимали, что кто-то из местного населения помогал партизанам. За Василием и некоторыми другими приближенными стали тщательно наблюдать. Прежде, чем выдать себя, Коробко удалось узнать, что на месте возможного отхода партизан полицаи приготовили засаду. Далее немцы поставили Василя перед выбором — или он ведет карателей к партизанской базе, или его семью уничтожают. Мальчик согласился "сдать партизанов".

Немецкие каратели во главе с Коробко выступили с Коробко поздно вечером. На это и был расчет юного пионера. Он и не думал вести немцев к партизанской базе. Пунктом назначения стало место, которое полицаи выбрали для засады. Гитлеровцы в темноте приняли своих же полицаев за партизан, открыли огонь на поражение. Те ответили тем же. В результате все сидящие в засаде полицаи погибли. Каратели также понесли большие потери. А Василю удалось во время потасовки скрыться в лесу

Вскоре Василий Коробко был зачислен в разведчики. Впоследствии стал подрывником, принимал участие в уничтожении девяти поездов с живой силой и техникой врага. Подвиги Коробко-младшего отмечены орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

Погиб «самый опасный пионер» 1 апреля 1944 года при выполнении очередного задания в Белоруссии. Ему было всего 17 лет...