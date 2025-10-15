Что украли из могилы маршала Ахромеева в первый день после похорон

Гибель маршала Сергея Ахромеева в августе 1991 года стала одним из самых мрачных символов распада СССР. Но на этом тайны не закончились — на следующий день после похорон его могила была варварски осквернена, породив новые вопросы без ответов.

Последние дни маршала

Узнав о создании ГКЧП из теленовостей, находясь в сочинском отпуске, Ахромеев немедленно вылетел в Москву. Он предложил свои услуги новым властям, однако занимался не организацией переворота, а сугубо аналитической работой — сбором данных и оценкой обстановки.

После провала путча 68-летний маршал, прошедший всю войну, совершил самоубийство в своем кремлевском кабинете. В предсмертной записке он написал: «Не могу жить, когда гибнет Отечество и уничтожается все, чему я посвятил жизнь». Примечательно, что первую попытку свести счеты с жизнью он пережил — окончательную записку подписал: «Второй заход. С. Ахромеев».

Две разрытых могилы

Сергея Ахромеева похоронили на Троекуровском кладбище 1 сентября 1991 года, причем без воинских почестей. Причина тому – участие Ахромеева в путче. Однако по традиции маршал был погребен в военном мундире с наградами. Уже на следующий день директор кладбища Юрий Отичев обнаружил, что могила военачальник разрыта. Более того, была осквернена и могила, располагавшаяся рядом с могилой Ахромеева. Там был похоронен генерал-полковник Средин. В средствах массовой информации тут же появилась версия о политическом подтексте вандализма. Разрытую могилу Средина журналисты объясняли тем, что преступники, действовавшие ночью, просто перепутали места захоронения.

Однако вскоре выяснилось, что мундиры и фуражки, которые обычно крепят к крышкам гробов. Тогда стало ясно, вскрытие могил совершено исключительно с целью наживы. Впоследствии милиционерам удалось найти группу молодых людей, которые признались в содеянном. Они рассказали, что продали маршальский мундир Ахромеева за 50 долларов. Но этим дело и закончилось. След самого мундира затерялся, обнаружить форму не представлялось возможным. Молодчиков отпустили, а вскоре они и вовсе отказались от своих показаний.

Загадка гибели военачальника

Как пишет Николай Зенькович в своей книге «Маршалы и генсеки», тела Сергея Ахромеева и генерала Средина были погребены повторно. На этот раз их похоронили в гражданских костюмах. Политическую же составляющую акта вандализма обсуждать не прекратили, как не перестали говорить и о мотивах самоубийства Ахромеева. Почему же всех так взволновала эта история? Дело в том, что Сергей Федорович во время путча действительно занимался лишь сбором данных и анализом обстановки. Даже уголовное дело, возбужденное в отношении Ахромеева, было прекращено не по причине смерти, а ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

Вызывает удивление и способ, которым воспользовался Сергей Ахромеев, прошедший войну, для того, чтобы уйти из жизни. В последние дни он вообще вел себя странно, был чем-то встревожен, все время что-то писал в своем кабинете, где даже оставался на ночь. Судя по всему, тогда он размышлял над произошедшим и составлял предсмертные письма родственникам. Незадолго до гибели Ахромеев просил передать конверт с пометкой «Лично» и Михаилу Горбачеву. Он доложил президенту о своем участии в ГКЧП и признавал, что нарушил присягу. А еще маршал оставил в рабочей тетради загадочную фразу: «Кто организовал этот заговор – тот должен будет ответить».