Какие странности сопровождали смерть Надежды Крупской

Смерть Надежды Крупской в 1939 году официально не вызывала вопросов: 70-летняя вдова Ленина скончалась от естественных причин. Но за скупыми бюллетенями скрывалась цепь странных событий, которая до сих пор заставляет историков подозревать, что ее уход был ускорен.

Торт от «отца народов»

24 февраля 1939 года Крупская отмечала 70-летие в подмосковном Архангельском. Среди гостей царило оживление, но главным «сюрпризом» стал подарок от самого Сталина — роскошный торт. Именно этот жест позже породил главную версию: отравление.

Как отмечает историк Рой Медведев, торт ели и другие гости, никто из которых не пострадал. Однако здоровье именинницы резко ухудшилось именно в этот день. Была ли это случайность? Или яд был предназначен только для одной персоны?

Предстоящий съезд

Смерть Крупской была на руку Сталину. В начале марта должен был открыться XVIII съезд партии, и, по некоторым данным, вдова Ленина готовила критическую речь против «отца народов». Документальных подтверждений этому нет, но известно, что даже на больничной койке, ненадолго придя в себя, она бормотала: «Вы как хотите, а я на съезд пойду!»

Сначала чекисты, потом врачи

Примечательно, что на больничной койке Надежда Крупская тоже оказалась далеко не сразу. По утверждению Гелия Клейменова, автора книги «Правда и неправда о семье Ульяновых», когда Крупская почувствовала себя плохо, первыми в Архангельское прибыли вовсе не врачи, а сотрудники НКВД, которые тут же заключили жену вождя пролетариата под домашний арест.

Медики же осмотрели пациентку и поставили ей диагноз только спустя три с лишним часа. Доктора заподозрили у Надежды Константиновны аппендицит, вследствие чего ее было решено срочно перевезти в Кремлевскую больницу и сделать соответствующую операцию. По дороге в Москву у Крупской несколько раз отказывало сердце, что существенно усугубило положение.

Была ли операция?

Если верить Борису Соколову, автору книги «Ленин и Инесса Арманд», 28 февраля 1939 года в прессе появились публикации о болезни Крупской. В заметках говорилось о том, что болезнь развивается бурно и сопровождается упадком деятельности сердечной мышцы, в связи с чем хирургическое вмешательство невозможно. Однако медсестра Лилия Лысяк, слова которой приведены в издании Михаила Штейна «Ульяновы и Ленины: семейные тайны», утверждала, что Крупская все-таки была прооперирована. Причем, когда Лысяк поинтересовалась у дежурного хирурга, какую именно операцию перенесла Надежда Константиновна, тот «промямлил что-то неопределенное».

Врач Фрунзе

Но особый интерес представляет вовсе не личность дежурного хирурга, а личность профессора, который проводил операцию. Этим профессором был Алексей Дмитриевич Очкин. О данном факте упоминает в своем издании «Вожди и сподвижники. Слежка. Оговоры. Травля» известный историк Николай Зенькович. Стоит отметить, что именно Очкин в качестве анестезиолога присутствовал на операции Михаила Фрунзе. Как пишет Алекс Громов в своей книге «Нарком Фрунзе», многие специалисты, среди которых был и нарком здравоохранения Николай Семашко, заявляли, что причиной летального исхода Фрунзе стала передозировка наркотических веществ, которую допустил Алексей Очкин.