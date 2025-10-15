Как простая девушка стала «Мисс Россия» и погибла из-за любви

Простая девушка из Чебоксар Саша Петрова не планировала становиться известной и богатой. С детства она мечтала стать врачом и спасать человеческие жизни. Но в 1996 году красавица, едва окончив школу, решила принять участие в конкурсе красоты «Мисс Россия». Совершенно неожиданно для себя Александра одержала победу, которая стала началом ее блестящей, но, увы, короткой новой жизни.

На конкурсе «Мисс Россия — 1996» у 16-летней Александры Петровой было сорок соперниц из разных городов страны, но она уверенно вырвала у них победу. За один день вчерашняя школьница из Чебоксар стала знаменитостью и желанным гостем на шоу и презентациях как в России, так и за рубежом.

Новая, светская жизнь закружила Петрову — фотосессии, благотворительные вечера, съемки в рекламе, интервью со звездами кино и эстрады, путешествия. Александра объездила всю Россию, побывала в нескольких странах СНГ и Европы, а затем отправилась в Голливуд.

В 1999 году россиянка приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Несмотря на то что победа не досталась Александре, на нее обратили внимание несколько зарубежных модельных агентств. У Петровой был отличный шанс остаться в США и сделать там карьеру супермодели. Но девушка сделала свой выбор — она отвергла предложения, о которых мечтали тысячи красавиц во всем мире и вернулась на родину.

Модельную карьеру девушка начала строить в России, где спрос на нее был очень высоким. Александра, как и раньше, жила в родных Чебоксарах, правда, дома ей приходилось бывать нечасто из-за постоянных фотосессий и показов. На личную жизнь у девушки совсем не оставалось времени, хотя известная на весь мир красавица привлекала самых перспективных женихов.

От головокружительных предложений у Петровой не было отбоя и одним из наиболее настойчивых и щедрых кавалеров был чебоксарский предприниматель Константин Чувилин. Имея официальный статус бизнесмена, этот человек, по сути, был криминальным авторитетом, официальный бизнес которого служил лишь ширмой для занятий рэкетом и вымогательствами. Тем не менее Константин не был типичным грубым и тупым «братком» — его помнят как вежливого и интеллигентного человека.

Имея почти неограниченные финансовые возможности, бандит Чувилин красиво ухаживал за первой красавицей России. Он дарил ей огромные букеты, приглашал в роскошные рестораны и засыпал ювелирными украшениями. Для Константина задача заполучить Александру Петрову была, в первую очередь, вопросом престижа, а он умел добиваться поставленных целей.

Совсем еще юная модель, не разбиравшаяся в людях и внезапно окруженная вниманием известного в Чебоксарах человека, начала постепенно сдаваться. Александре казалось, что ее ждет счастливая и обеспеченная жизнь с Константином, который был на 15 лет ее старше. Она знала, что об этом человеке в городе ходили нехорошие слухи, но бандитское золото так заманчиво блестело, а ступать ногами по лепесткам роз было так приятно!

В конце концов, Александра приняла предложение Константина Чувилина и стала его гражданской женой. Пара начала жить вместе в роскошной квартире чебоксарского мафиози в центре города и, говорят, что оба казались счастливыми. Все закончилось внезапно — 16 сентября 2000 года.

У Чувилина было немало врагов и несколько российских ОПГ хотели его устранить. В тот день в подъезде его поджидал опытный киллер. Когда Александра, Константин и его друг, директор чебоксарского рынка Радик Ахметов, подошли к двери квартиры, убийца открыл огонь из автомата. Чувилин погиб сразу, а Петрову и Ахметова подстрелили в тот момент, когда они пытались убежать. Эксперты позднее установили, что Петрова не была целью убийцы — пуля попала в нее рикошетом.

Ахметов умер от ранения в голову до приезда скорой помощи, а Александра Петрова скончалась по дороге в больницу — пуля попала ей в затылок. До своего 20-летия «Мисс Россия — 1996» не дожила всего два дня. Через два дня, 18 сентября 2000 года, Чувилина и Петрову похоронили рядом на кладбище в Чебоксарах.

Александра Петрова была не единственной красавицей, которую погубила связь с криминальным миром. В 1997 году погибла одна из ее соперниц по конкурсу «Мисс Россия — 1996» Светлана Котова. Девушка также пала от рук убийц, которые пришли, чтобы поквитаться с ее женихом Сашей Македонским — одним из самых известных киллеров в России.