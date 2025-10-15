Как доисторические мужчины и женщины делили обязанности

Вряд ли вы стали бы склеивать разбитую чашку жевательной резинкой. А вот жившие 6000 лет назад земледельцы, не избалованные широким выбором, были вынуждены прибегать к такому многофункциональному материалу, роль которого у них выполнял березовый деготь.

Теперь, когда ученым удалось извлечь ДНК из остатков дегтя не только в виде выплюнутых комочков, но и на утвари с инструментами, он стал настоящим окном в прошлое. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Останки людей той эпохи встречаются редко, что сужает возможности прямого изучения древней ДНК. Поиск генетического материала на орудиях труда и посуде — это «по-настоящему захватывающий» подход, который открывает новые возможности для изучения жизни доисторических людей, считает биологический антрополог Сара Лейси из Делавэрского университета.

Старейший искусственный материал

A) Расположение девяти археологических памятников, где найдены артефакты.

B) Различные типы артефактов: «жеванные» кусочки березового дегтя для крепления на древка и для ремонта керамических или деревянных сосудов.

C) Примерный ареал обитания (в годах до н. э.) на археологических памятниках, вошедших в исследование.

Однако возможность делать такие выводы в будущих, более масштабных исследованиях, «очень интригующа», уверена Лейси. Хотя надо учитывать, что наносить деготь на орудие и работать им могли разные люди, добавляет она.

Деготь также сохранил генетические отголоски других граней повседневной жизни. В разжеванных комочках обнаружена ДНК пшеницы, ячменя, орешника и бука — вероятно, остатки еды. ДНК гороха, орехов и овцы в отремонтированной керамике позволяет предположить, что в ней хранились эти продукты. В свою очередь, ДНК рыбы и кабана на наконечниках стрел указывают на добычу. В дегте на рукоятках инструментов найдена ДНК сосны — по всей видимости, смолу добавляли для большей клейкости.

Разжеванные комочки также сохранили следы древней слюны вместе с микробами, которые когда-то жили во рту у людей неолита. Примечательно, что эти микробы сильнее похожи на микробиом ротовой полости современного человека, нежели найденные в зубном камне. Это важно — значит, березовый деготь может сохранять иной, ранее неизвестный снимок здоровья полости рта.