Александр Саичич: как офицер русской армии победил самурая в рукопашном бою

В истории иногда встречаются сюжеты, больше похожие на легенду. Один из них — война между Японией и Черногорией, которая формально длилась 102 года. В 1904 году крошечная балканская страна из солидарности с Российской империей объявила войну Японии. Не прозвучало ни единого выстрела, а о конфликте вскоре забыли, чтобы официально завершить его лишь в 2006 году подписанием мирного договора.

Но за этим дипломатическим курьезом скрывается история настоящего героя, чья отвага могла бы затмить любой голливудский блокбастер. Его имя — Александр Саичич, черногорский доброволец, в одиночку вступивший в бой с самураем.

Рыцарь без страха

Александр (Лекса) Саичич был потомком знатного рода, настоящим «рыцарем своего времени». Получив блестящее военное образование в Сербии и отслужив адъютантом на родине, он даже успел побывать поручиком в султанской гвардии в Стамбуле. Когда грянула русско-японская война, Саичич, как и многие его соотечественники, отправился добровольцем на Дальний Восток воевать за «братскую Россию».

К моменту прибытия на фронт он был уже опытным бойцом, виртуозом сабли и мастером джигитовки. Современники описывали его как человека «лёгкого, быстрого, ловкого» и обладающего «безграничной отвагой». Легенды о его силе ходили еще до войны: говорили, что на ярмарке он на коне перепрыгнул через двух волов с плугом.

Вызов, достойный легенды

Вместе с русскими солдатами черногорцы готовы были вступить в битву за Сыпингайские высоты в 50 верстах от города Сыпингай (ныне Сыпин, провинция Гирин, Китай). Но вдруг парламентёр с белым флагом принёс необычное предложение от японцев: пусть сначала в бою сойдутся лучший русский солдат и японский самурай. Повторить подвиг богатыря Пересвета вызвался вооружённый саблей поручик Алесандр Саичич, которому на тот момент исполнилось 32 года.

Кроме того, черногорский поручик со школьной скамьи отлично фехтовал. В памяти его друзей остался дуэльный поединок юного Саичича с учителем фехтования из Италии, который с позором бежал от черногорца.

Впрочем, теперь Саичичу попался совсем другой соперник: это был непобедимый воин в доспехах, обтянутых чёрным мехом, с катаной в руке. Некоторые источники называют соперника Саичича последним японским самураем, но в действительности данное сословие было упразднено во время Реставрации Мэйдзи 1868-1889 годов. Японец просто был одним из наследников самурайских традиций.

Поединок

Лекса Саичич тщательно подготовился к битве. Он придирчиво выбирал коня, и согласился сесть лишь на такого скакуна, который мог по команде всадника резко менять направление движения.

В назначенный час Саичич выехал на поле брани под звуки военного марша. Два бойца сошлись в схватке. Японец и черногорец представляли совершенно разные боевые традиции. После нескольких ударов лезвием о лезвие японцу удалось рассечь Саичичу лоб катаной. Однако окровавленный черногорец почти наугад успел нанести ответный удар. Он оказался решающим – самурай свалился замертво, и конь отнёс его тело к позициям японцев. Труп упал на землю в ста метрах от подданных микадо. Согласно версии черногорской песни, Саичич отрубил самураю голову и отослал царю в Петербург. Но это, скорее всего, лишь дань фольклорным штампам. В действительности Саичич проявил уважение к поверженному врагу – он подъехал к телу японца и поклонился ему, после чего вернулся на русские позиции. Обе армии были восхищены схваткой – заиграла музыка, раздались аплодисменты. Своё почтение Саичичу выразили и русский командующий Зиновий Рожественский, и японский адмирал Того Хэйхатиро.

С тех пор Лексу Саичича в России прозвали «Муромцем» – в честь былинного богатыря. До конца русско-японской войны черногорец в звании капитана командовал кавалерийским эскадроном Амурского драгунского полка. Трижды он получал ранения. На Балканы Саичич вернулся кавалером орденов Святой Анны, Святого Владимира и Святого Станислава. Император Николай II решил обеспечить храброго добровольца до конца жизни – от России ему было выделено ежегодное содержание в 300 рублей.

Смерть героя

В Цетине ветеран русско-японской войны обзавёлся семьёй, у него родилось двое детей. Саичич писал стихи и песни, зарабатывал переводами с русского языка. Жизнь Саичича неожиданно оборвалась, когда ему было 38 лет. Весной 1911 года в королевском дворце, где находился Саичич, начался пожар. Обернувшись мокрой рубахой, Саичич стал сбрасывать в окно ценные вещи. Затем он сам спрыгнул вниз с четвёртого этажа и получил тяжёлую травму почек. Пару дней Лекса Саичич провёл в больнице. 7 апреля 1911 года он скончался. Черногорский король Никола I похоронил героя с государственными почестями.