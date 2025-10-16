«Дом Советов №1»: как роскошный «Националь» стал первым жильем Ленина в Москве?

Советские общежития – это целая эпоха в отечественной истории. Кто только не жил в них. Студенты и рабочие предприятий, молодые технические кадры, работники торговли и системы бытового обслуживания. Через советские общежития прошла чуть ли не половина страны: почти каждый, кто перебирался жить в новое место, первое время обитал в общежитиях.

Несмотря на скромные бытовые условия и полное отсутствие приватности, советские общежития стали для многих местом становления и обретения друзей. Здесь создавали общий быт люди разных возрастов, национальностей, привычек и судеб. Объединяла всех надежда на светлое будущее и вера в торжество коммунизма. Иногда общежития способствовали и созданию новых семей.

Были в советской истории и совсем другие общежития – для избранных. Не такие, как в упомянутом фильме. Об общежитии «Дом Советов №1» – так в первые годы советской власти называлась гостиница «Националь» в Москве, которая стала первым столичным местом жительства Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской — в материале MIR24.TV.

Лифты, телефоны и ватерклозеты

Гостиница «Националь» была отстроена в самом центре Москвы в самом начале XX века. В то время Охотный ряд и Тверская улица выглядели совсем иначе, и гостиница высотой в целых шесть этажей выглядела очень величественно. Выделялась она и модным фасадом с элементами модерна. Это было самое притягательное место в Москве. Внутри гостиница была оформлена с настоящим шиком. Во-первых, там были электрические лифты – невиданная роскошь. Первые лифты появились в Москве как раз примерно в эти годы.

Во-вторых, часть номеров в гостинице были оборудованы телефонами, а также ватерклозетами и отдельными ванными комнатами. Другие номера тоже были обеспечены ватерклозетами, но туалеты располагались не в номерах, а в коридорах гостиницы – по одному на несколько номеров. Мебель, люстры, зеркала и украшения – все было импортного производства.

Атланты при входе, витражи, удивительной красоты парадная лестница, лепнина на потолке, роскошные светильники и утонченный дизайн номеров производили мощное впечатление. Но и цена за номер была высока – целых 25 рублей в сутки. При том, что квалифицированный рабочий в те времена получал 20 рублей в месяц. А жалование учителя гимназии, к примеру, составляло 75 рублей.

Гостиница «Националь» открыла свои двери для постояльцев в канун 1903 года. А 1 января этого года в нее уже заселились первые постояльцы – сплошь аристократы и купечество. Впрочем, кроме них, в Национале останавливались в разные годы многие известные люди. Среди постояльцев были писатель Дмитрий Мережковский, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков. В 1913 году в гостинице проживал французский писатель Анатоль Франс, а в 1914 году – британский фантаст Герберт Уэллс.

«Грабь награбленное», или Кто заселился в экспроприированную гостиницу?

После установления в стране советской власти знаменитая гостиница была экспроприирована и национализирована. Еще в годы первой русской революции большевики и другие левые силы, в частности, эсеры занимались экспроприацией с размахом. Она была похожа более на грабеж. Именем революции совершали нападения на финансовые организации, разбойничали в поездах и на теплоходах. Добытые средства передавали «на партийные нужды». Революционеры считали, что находятся с правительством в состоянии войны, а на войне «все средства хороши».

Когда произошла революция 1917 года, волна экспроприаций продолжилась. Тогда и был введен в оборот знаменитый ленинский лозунг «Грабь награбленное!». Так Владимир Ильич в доходчивой форме объяснил сложный термин «экспроприация» простому народу. И народ ответил взаимностью. О волне грабежей, прокатившейся по всей стране, потом будут снимать фильмы.

В начале 1918 года появился закон «О социализации земли», который отчасти регулировал переход частной собственности в общенародное пользование. Согласно документу, экспроприировать личные вещи, посуду и одежду было нельзя, а вот предметы роскоши и искусства, недвижимость, а также скот – можно.

Но вернемся к отелю «Националь», который, конечно же, перешел в общенародное пользование – как и другие гостиницы и особняки, принадлежавшие дворянству и знати. Когда верхушка Совета народных комиссаров в 1918 году приняла решение переехать из Петрограда, где было небезопасно, в Москву, гостиницу заняли представители новой власти.

Председатель Совнаркома Владимир Ленин со своей женой и Надеждой Константиновной Крупской и сестрой Марией Ульяновой занимают роскошные апартаменты № 107. Именно те, из окон которых сейчас хорошо виден Мавзолей.

В лучших номерах «Националя» поселяются также председатель ВЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов Яков Свердлов, председатель ВЧК Феликс Дзержинский и нарком по военным делам Лев Троцкий. А нарком социального обеспечения Александра Коллонтай, которая впоследствии стала первой в мире женщиной-послом, выбирает для себя «Гостиную Людовика Пятнадцатого» – самые роскошные апартаменты отеля. В них она проживает со своим будущим мужем, вождем революционных матросов Балтийского флота, наркомом по морским делам Павлом Дыбенко.

Впрочем, все они жили в гостинице не долго – от полутора до двух лет. Владимир Ильич Ленин с семьей скоро перебрался в отремонтированную, довольно просторную квартиру в Кремле. Она состояла из четырех жилых комнат, кухни и комнаты для прислуги. Остальные члены правительства также скоро получили отдельные квартиры – в Кремле и московских особняках.

Покидая «Националь», они прихватили с собой кое-что на память. В фондах музея «Кабинет и квартира Ленина в Кремле» среди личных вещей вождя мирового пролетариата до сих пор хранятся две тарелки с надписью «Националь».

Где и как жила советская номенклатура?

Государственная элита получала квартиры не только в Кремле, но и в так называемых правительственных домах, в которых был обширный штат прислуги, работавшей за государственный счет. В Москве было несколько правительственных домов. Например, дом на улице Грановского, или Дом Советов №5 – бывший доходный дом Шереметьева в Романовом переулке. Рядом с ним находились кремлевская столовая, поликлиника, больница и аптека для членов партийно-государственной номенклатуры. Там жили, например, Андрей Жданов, Александр Василевский, Георгий Жуков и их семьи. Часто в номенклатурных домах был свой закрытый гараж и спецраспределитель. Жилищные условия в таких домах были очень хорошими: просторные квартиры, прислуга и полное обеспечение всем необходимым.

А что же гостиница «Националь»? После того как из нее разъехались члены правительства, в гостиницу заселилась номенклатура рангом пониже – с чадами и домочадцами, детьми, прислугой и няньками. Но кухонь в гостиничных номерах не было, и три раза в день все они спускались в ресторан, где получали от поваров одинаковые завтрак, обед и ужин.

Гостиница «Националь» этого периода была похожа на нечто среднее между общежитием квартирного типа и санаторием. Этот период в истории отеля длился больше десятилетия, пока все постояльцы не расселились в собственные квартиры, перетащив туда значительную часть предметов интерьера, посуды и всего, что еще можно было унести из «Националя».

Напомним, что к тому времени был построен знаменитый дом на Берсеневской набережной. Он был задуман как административно-жилой комплекс для членов правительства. На заднем дворе были расположены поликлиника лечебно-санитарного управления Кремля, прачечная, различные мастерские и складские помещения. Имелись также специализированный гастроном и универмаг. Дом состоял из 506 квартир, разных по метражу и числу комнат. К осени 1931 года в доме проживало уже 2745 человек.

«Националь» для иностранцев: откуда взялась роскошь?

После почти полутора десятков лет усиленной эксплуатации и постепенного разграбления гостиница «Националь» представляла собой печальное зрелище. И в июле 1931 года она была закрыта на капитальный ремонт. После чего вошла в систему «Интурист», которая в тот момент была только создана. Таким образом, она перестала быть советским номенклатурным общежитием и снова вернулась к своей изначальной роли – принимать гостей города.

Интерьеры ее опять засияли. Их украсили удивительные произведения искусства: фарфоровые вазы, картины, гравюры, зеркала с амурами, бронзовые часы, статуэтки. Все это было доставлено из разграбленных усадеб, в том числе из Царского Села и Аничкова дворца.

Правда, теперь гостиница принимала только зарубежных гостей. Поселиться в ней можно было только за валюту. Когда известный журналист и писатель Илья Эренбург написал про это критическую статью в газету «Известия», его обвинили в саботаже и попытке лишить страну валюты.