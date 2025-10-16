«Неизвестно» или «не известно»: как выбрать правильный вариант

Когда мы хотим написать «(не)известно кто», «еще (не)известно», «было (не)известно» и другие фразы с этим словом, сложно понять, слитное или раздельное написание корректно. На какие правила русского языка ориентироваться при написании слова «(не)известно» и как проверить себя, чтобы не допустить ошибку, разбиралась «Лента.ру».

Иногда бывает сложно понять, в каких случаях писать «(не)известно» («(не)известны», «(не)известна», «(не)известен») слитно, а в каких раздельно. Однако есть последовательность действий, которой можно придерживаться, чтобы не запутаться.

Сначала нужно определить, к какой части речи относится слово «(не)известно», и исходя из этого ориентироваться на правила слитного и раздельного написания для каждой из них.

«Неизвестно» — какая часть речи

«(Не)известно» может быть двумя частями речи: наречием или кратким прилагательным», — поясняет в беседе с «Лентой.ру» репетитор по русскому языку сервиса «Профи.ру» Юлия Жук.

«Неизвестно» как наречие в цельных по смыслу выражениях

Наречие «неизвестно» встречается в составе цельных по смыслу выражений: «неизвестно кто», «неизвестно куда», «неизвестно кому» и других.

По двору шастает неизвестно кто. Директор убежал рано утром неизвестно куда. Он показал нам неизвестно где раздобытую шубу. Работа была выполнена неизвестно как. Наш секретарь постоянно занимается неизвестно чем.

Такие неразложимые сочетания довольно просто опознать. Они называют кого-то или что-то неизвестное и неопределенное, и их можно заменить синонимами — неопределенными местоимениями («кто-то», «где-то»). Например:

неизвестно кто — кто-то; неизвестно где — где-то; неизвестно куда — куда-то; неизвестно чей — чей-то; неизвестно кому — кому-то; неизвестно чего — чего-то.

«Неизвестно» как предикативное наречие

Наречие «неизвестно» встречается также в односоставных безличных предложениях, где выступает в роли сказуемого. Эти наречия называют предикативными, или словами категории состояния, обозначающими состояние человека или окружающей среды.

Неизвестно, кто ему это сказал. Неизвестно, как все обернется. Неизвестно, куда это все катится.

Такие наречия пишутся в большинстве случаев слитно, однако иногда контекст требует раздельного написания. Сравните:

Нетрудно решить задачу (то есть легко, просто). Не трудно решить задачу (то есть трудного ничего в задаче нет, однако говорящий и не утверждает, что это легко).

«"Неизвестно" тоже может быть предикативным наречием. Однако между отрицанием известности и утверждением неизвестности разница настолько мала, что ею можно пренебречь на практике. В этом случае необходимо слитное написание, если нет сигналов к раздельному написанию», — поясняет Юлия Жук.

«Неизвестно» как краткое прилагательное

«Неизвестно» может быть и краткой формой прилагательного «неизвестный».

В предложениях оно является сказуемым. Встречается в двусоставных предложениях и стоит вместе с подлежащим в среднем роде или подлежащим, выраженным цельным словосочетанием.

Точное число гостей на нашей свадьбе пока неизвестно (подлежащее выражено цельным словосочетанием «точное число гостей»). Количество стран — участниц конкурса еще неизвестно (подлежащее выражено цельным словосочетанием «количество стран»). Местонахождение катера сейчас неизвестно (подлежащее выражено существительным «местонахождение»).

Когда «неизвестно» пишется слитно

«Неизвестно» пишется слитно, если нет сигналов к раздельному написанию

Когда «не известно» пишется раздельно

«Вне зависимости от того, какая перед нами часть речи, "не известно" пишется раздельно, если есть особые сигналы», — подчеркивает Юлия Жук.

1. Если есть противопоставление с союзом «а»

Противопоставление с союзом «а» — сигнал к тому, чтобы поставить между «не» и «известно» пробел.

Обратите внимание: противопоставление с союзом «а» бывает в тексте явным и неявным. В первом случае оно прямо прописано, а в тексте есть союз «а». Во втором только подразумевается: союз «а» отсутствует, и противопоставление подчеркивается на письме знаком тире, а в речи — интонационно.

Это явление было не известно, а малоизученно. Происхождение персонажа не известно, а туманно. Планы руководства не известны, а засекречены. Содержание любовного письма не известно — его покрывает тайна.

2. Если есть усиление отрицания с помощью отрицательных местоимений и наречий

В предложениях рядом с «неизвестно» могут стоять слова, усиливающие отрицание. К ним относятся отрицательные местоимения («ничто», «никто», «никакой») и отрицательные наречия («никогда», «никак», «нисколько»).

Никому не известно, что это за вирус. Картина раньше была никому не известна. Нам пока ничего не известно о преступнике. Мне нисколько не известно, как Антон собирается делать Алине предложение. Никогда не известно, что вытворит этот сорванец в следующий раз.

3. Если в предложении есть слова «далеко», «отнюдь», «вовсе»

Слова «далеко», «отнюдь», «вовсе» тоже усиливают отрицание, поэтому нужно писать с ними «не известно» раздельно.

Далеко не все известно о намерениях Николая по отношению к Насте. Отнюдь не известно, как он добился успеха на политическом поприще. И вовсе мне ничего не известно об этих сплетнях! Хитрые планы Шерлока Холмса были отнюдь не известны Ватсону. Точная масса этого вещества далеко не известна ученым.

«К перечисленным словам, усиливающим отрицание, часто ошибочно относят слова "очень", "весьма", "крайне", "в высшей степени", "совершенно", "почти" и похожие. Однако эти слова усиливают не отрицание, а признак, поэтому с ними "неизвестно" пишется слитно», — добавляет Юлия Жук. Сравните: Мне вовсе не известны его намерения. Мне абсолютно неизвестны его намерения.

Как себя проверить

Чтобы понять, слитно или раздельно пишется «(не)известно», стоит проверить себя по следующему списку.

Проверьте, есть ли в тексте следующие признаки: противопоставление с союзом «а», а также усиливающие отрицание отрицательные местоимения и наречия, слова «далеко», «отнюдь», «вовсе». Если в предложении имеется противопоставление или любой другой признак из пункта выше — правильно будет написать «не известно» раздельно. Если признаков нет, значит, это слово пишется слитно.

Как определить слитное и раздельное написание: пример 1. «В конторе мне рассказали, что Семен давно не появлялся и был (не)известно где» Здесь используется неразложимое сочетание «(не)известно где» — на это указывает то, что оно заменяется неопределенным местоимением «где-то». Признаков раздельного написания нет, пишем слитно — «неизвестно». 2. «В конторе мне рассказали, что Семен давно не появлялся и никому (не)известно, где он» Определяем, что здесь «(не)известно» — предикативное наречие. Отмечаем, что в тексте рядом есть отрицательное местоимение «никому». Значит, пишется «не известно» раздельно. 3. «После опроса сотрудников стало понятно, что людям вовсе (не)известно, где Семен» Здесь (не)известно — также предикативное наречие. Сопровождает его слово, усиливающее отрицание: «вовсе». Значит, пишем раздельно — «не известно». 4. «Следователь написал в отчете, что местонахождение Семена (не)известно» Здесь (не)известно — краткое прилагательное. Слов, которые усиливают отрицание, а также противопоставления в предложении нет. Значит, пишем слитно — «неизвестно».

Почему возникает ошибка

Ошибка возникает потому, что «не» выполняет в русском языке две функции:

только отрицает (выступает как отрицательная частица) — пишется со словами раздельно; образует новое слово, которое можно заменить синонимом без «не» (тогда это приставка), — пишется слитно.

«Почему, например, с глаголами все просто? "Не" пишется с глаголами раздельно. Дело в том, что "не" никогда не помогает глаголу образовать противоположное по смыслу действие. Словами "не люблю" мы просто отрицаем факт любви, но скрываться за этим может бесконечное число вариантов: "обожаю", "ненавижу", "презираю", "уважаю".

А вот в случае с прилагательными, наречиями, причастиями отличить отрицательную частицу от приставки бывает трудно, поскольку восприятие значения этих частей речи субъективно. Поэтому при написании таких слов нужно опираться на формальные признаки: часть речи, грамматическое окружение слова», — заключает Юлия Жук.