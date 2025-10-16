16 октября: кто предложил праздновать День босса

16 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день хлеба, День босса и День разрешения конфликтов.

Всемирный день хлеба

Всемирный день хлеба отмечается с 2006 года по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Дата выбрана неслучайно: 16 октября 1945 года была основана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В этот праздник принято поздравлять всех работников данной отрасли, а также посещать различные выставки, ярмарки и мастер-классы, посвященные хлебу.

День босса

Считается, что День босса предложила отмечать жительница Чикаго Патриция Бэйз Хароски в 1958 году. Она решила выбрать эту дату, так как работала секретарем в компании своего отца, день рождения которого как раз был 16 октября. В этот праздник принято поздравлять всех руководителей и начальников разных уровней.

День разрешения конфликтов

День разрешения конфликтов отмечают с 2005 года в третий четверг октября по предложению Ассоциации по разрешению конфликтов. В этот праздник обычно проводятся лекции о том, как избегать спорных ситуаций и разрешать их. Также в эту дату можно попробовать помириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре, или выступить посредником в разрешении конфликта других людей.