Из-за подарка сына мать обратилась в суд

Мать обладателя премии «Золотой мяч» нападающего ПСЖ Усмана Дембеле обратилась в суд с требованием отменить налог на подарок сына. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, Фатимата Дембеле обратилась в административный суд французского города Ренн с требованием отменить налогообложение перевода в размере 200 тысяч евро. По версии женщины, эту сумму ей отправил сын в 2017 году в качестве подарка на 40-летие.

Налоговые органы Франции утверждают, что перевод был осуществлен спустя полгода после дня рождения матери и был отправлен на незадекларированный счет в банке, что не может считаться подарком. Адвокат женщины отметил, что эта информация не соответствует действительности и будет оспорена в суде.

Дембеле получил премию как лучший футболист по итогам сезона 2024/2025 22 сентября. Футболист также является чемпионом мира 2018 года в составе национальной сборной Франции.