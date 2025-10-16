Неравнодушные россияне помогли уставшей многодетной женщине осуществить мечту

Многодетная 42-летняя Гюзель из Уфы, которая растит трех дочерей, младшей из которой всего три года, давно мечтала об отпуске, однако не могла поехать. Ее супруг уже несколько раз отправлялся отдыхать с друзьями, не брав супругу с собой. Тогда женщина решилась на спонтанный самостоятельный отпуск всего с парой сотен рублей в кармане, о чем рассказала в соцсетях. На ее историю обратило внимание издание KP.RU.

Из-за нехватки денег в первую ночь, как она оказалась в Сочи, россиянке пришлось ночевать на пляже. Об этом она решила снять видео, которое опубликовала в соцсетях. На него обратили внимание несколько миллионов человек, многие из которых не смогли остаться равнодушными к истории женщины, не отдыхавшей годами.

В последующих роликах она рассказала, что вместе с мужем уже 23 года, и в последние годы он не брал ее отдыхать, ссылаясь на то, что она должна смотреть за детьми. Это обижало женщину, она мечтала поехать в отпуск. В очередной раз, когда супруг оставил ее и уехал в путешествие сам, она не выдержала, собралась и улетела, оставив детей с бабушкой.

«На счету 650 рублей. Но я была счастлива, сидя в самолете. Я одна — без ребенка и мужа-эгоиста», — рассказала она.

Пользователи сети решили перевести женщине деньги, чтобы она отдохнула достойно. Россиянка не ожидала такой отдачи от незнакомых людей, но пообещала, что отдохнет «за каждую выгоревшую женщину».

