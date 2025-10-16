Сколько денег оказалось на сберкнижке Лаврентия Берии

Лаврентий Берия, всесильный нарком и соратник Сталина, до сих пор остается фигурой загадочной. Особенно противоречивы свидетельства о его образе жизни: с одной стороны — подчеркнутая скромность, с другой — роскошь, тщательно скрываемая от посторонних глаз. Где же правда?

Скромный Берия

Официальный образ Берии, особенно в начале карьеры, был образом аскета. По воспоминаниям его сына Серго, даже будучи первым секретарем в Грузии, семья Берии жила в коммунальной квартире. Говорили, что он даже не хотел переезжать в Москву на высокий пост в НКВД, предпочитая хозяйственную работу. Историк Петр Балаев, правда, иронизирует по этому поводу: «Видно, в Тбилиси были особо уютными коммунальные квартиры».

Однако этот образ «скромняги» получил высочайшее одобрение. По легенде, сам Сталин, посетив жилище Берии, похвалил его: «Живешь скромно. Молодец!». Позже, уже в Москве, вождь лично предложил Берии поселиться в Кремле, но тому пришлось отказаться из-за категорического несогласия супруги. В итоге семья переехала в просторный особняк, который, по словам Сталина, посетившего и эту резиденцию, был хуже, чем его место ссылки.

Осторожный, но не аскет

Благодаря подобным свидетельствам многие считают, что Лаврентий Берия был «не виноват» в наличии у него довольно роскошных по меркам тех лет особняка и дачи. Однако скромность наркома, вероятно, объяснялась его крайней осторожностью. Так, Виктор Суханов, автор издания «Советское поколение и Геннадий Зюганов», утверждает, что арестовать Лаврентия Павловича в его особняке было попросту невозможно, так как тот мог исчезнуть в любой момент без следа. Дело в том, что из дома Берия были проложены тайные подземные ходы. Кроме того стены были отделаны деревянными панелями, в действительности являвшимися замаскированными дверями, через которые можно было попасть из одной комнаты в другую.

Впрочем, несмотря на свою (подчас оправданную) подозрительность, аскетом Лаврентий Павлович не был. Одна их посетительниц особняка, слова которой приведены в издании Бориса Соколова «Двуликий Берия», описывала шикарную посуду (хрустальные вазы, фарфоровые тарелки, старинные сервизы) и изысканные блюда (икра, осетрина, шоколад, вино), украшавшие стол. Хотя, стоит отметить, что Берия вполне мог себе это позволить. Если верить Юрию Мухину, автору книги «Кликуши Голодомора», нарком внутренних дел (эту позицию и занимал Лаврентий Павлович) получал 3500 рублей в месяц. По данным Мухина, средняя ежемесячная зарплата по стране тогда равнялась 339 рублям, а прожиточный минимум составлял – 5 рублей в день.

Имущество министра

Между тем, про осторожность наркома тоже не следует забывать. Недаром же, как пишет на страницах издания «Убийцы Сталина и Берии» Юрий Мухин, Лаврентий Берия для хранения ценностей пользовался услугами своих помощников. Представления об этих ценностях можно составить благодаря помощнику Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова, Д.Н. Суханову, который принимал участие в обысках после ареста Берии. В 1955 году выяснилось, что Суханов обокрал Лаврентия Павловича и его секретарей, присвоив себе во время обыска 8 пар наручных часов, золотой значок и облигации, находившиеся в сейфах министра и его адъютантов.

Хранителем же денежных сбережений Лаврентия Берии являлся полковник Борис Людвигов, начальник секретариата МВД СССР. Именно у Людвигова находилась сберегательная книжка Лаврентия Павловича. При аресте Людвигова сберкнижка была изъята. Если верить Кириллу Столярову, автору издания «Игры в правосудие», на ней оказалось 363 тысячи рублей. Однако иногда Борис Людвигов клал деньги, принадлежавшие его шефу, на свое имя. В этом он признался сам. Так, в сборнике документов «Дело Лаврентия Берии» представлены показания Людвигова о том, что 13 декабря 1947 года он по указанию Берии «сдал в сберкассу его деньги в сумме примерно 40 тысяч рублей». «Эти деньги я положил на сберкнижку на свое имя, о чем доложил Берии» — рассказывал Людвигов.