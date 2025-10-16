Магаданская революция: как «Золотое Руно» почти победило похмелье

Любая посиделка с друзьями за хорошей выпивкой чудесна до момента, пока не вспоминаешь про утреннее похмелье. Автора канала пишет, что в Советском Союзе эту проблему стали решать радикально и даже придумали волшебную водку «Золотое Руно».

© ГлагоL

А началось все с того, что израильские ученые Брехман понял, как элеутерококк уменьшает воздействие алкоголя на организм. Вот только растения на всех пьющих не хватало, вот его и заменили на каприм из виноградных косточек.

Водку с чудесными свойствами производили в Грузии. У нее был слегка терпкий вкус с нотами кофе и перца. Эксперимент сработал еще в самом своем начале, когда в Магаданской области весь алкоголь заменили на этот напиток. Пить стали на треть меньше, да и ругаться тоже.

Вся команда Брехмана была уверена в своем успехе, вот только спустя год, в 1985 году, антиалкогольную кампанию Горбачева свернули. А вместе с ней уничтожили огромные партии волшебной водки.