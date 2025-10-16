«Бог существует, вот доказательства»: как математики потрясли мир

Спор между наукой и религией о существовании Бога — один из древнейших и самых живучих интеллектуальных диалогов. Наука опирается на эмпирические данные, эксперименты и логические выводы; религия — на откровение, традицию и опыт веры, часто выходящий за рамки измеримого. Это не просто битва за то, «кто прав», а столкновение двух смысловых систем. Однако, похоже, в споре можно поставить точку. Ведь доказательства существования Божественного начала представили именно ученые.

Ученые Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллоре в своей книге «Бог, наука, доказательства: рассвет революции» утверждают, что нашли неопровержимое доказательство существования Бога. Особый нюанс этой истории придает то, что ученые относятся к самой прагматичной «касте» - математикам.

Авторы считают, что текущие открытия астрономов и физиков подтверждают существование Бога в том самом его понимании, которое вкладывает религия.

Научные данные теперь становятся аргументом, — сказал Боннасси.

Философствующие математики в своих рассуждениях опираются на три ключевых вывода современной науки.

Во-первых, всё, что существует, имеет начало.

Во-вторых, Вселенная представляет собой единое пространство, в котором есть непрерывная связь между временем, материей и энергией.

В-третьих, у Вселенной настолько точные «настройки», что изменение хотя бы одной из них сделало ее существование невозможным.

Ученые уверены, что случайностью все эти совпадения просто не могут быть.

Официально наука придерживается теории, что Вселенная образовалась более 14 миллиардов лет назад в результате резкого расширения из сверхплотной точки. И на протяжении многих веков ученые — от Галилея до Стивена Хокинга стремились низвергнуть теорию о божественном начале.

Вслед за Фомой

Французские математики, к слову, не сделали ничего нового, попытавшись доказать существование Бога. Так, святой Фома Аквинский сделал это еще в XIII веке, сформулировав пять доказательств бытия высшей силы.

Некоторые из его постулатов схожи с доказательствами Боннасси и Боллоре, так что кажется, будто они вдохновлялись трудом святого.

Например, доказательство, которое гласит, что ничто не может произвести самого себя, а значит, существует первопричина, то есть Бог. Также математики практически повторили доказательство Фомы, согласно которому каждая вещь не может перетечь из потенциального состояния в реальное сама по себе, а значит должно быть нечто, что этому поспособствует, - Бог.

Логику работы математиков отметил лауреат Нобелевской премии по физике Роберт Уилсон.

Если у Вселенной было начало, то нельзя игнорировать вопрос о ее происхождении, - написал ученый в предисловии к книге французов.

Люди хотят верить

Книга ученых уже разошлась во Франции тиражом более 400 тысяч экземпляров, и готовится к выпуску на английском языке. Что касается России, то ее жителями идеи книги были бы восприняты, скорее, положительно.

Согласно статистике, 66% жителей нашей страны являются верующими. Лишь 31% опрошенных Центром исследований гражданского общества НИУ ВШЭ относят себя к атеистам.