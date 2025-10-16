Домохозяйка рассказала, как выбирала лотерейный билет, принесший миллион рублей

Жительница Курска Елена выиграла 1 миллион рублей в лотерее. Женщина рассказала, что случайно увидела раздел с лотерейными билетами на маркетплейсе и решила купить один наугад. Раньше она почти не играла. По её словам, последний раз покупала лотерейный билет ещё в молодости за 25 копеек и выиграла 25 рублей.

Сейчас Елена планирует потратить выигрыш на свадьбу сына. Он недавно окончил военное училище, его направили служить в Комсомольск-на-Амуре, и теперь молодой человек готовится к свадьбе.

После победы женщина купила ещё один билет — уже бумажный, в отделении почты. Но первую удачу она считает настоящим чудом.

«Всё это — чистая случайность. Я нечасто покупаю на маркетплейсах, а тут — с одного билета выиграла! Ничего не просчитывала, выбирала числа наугад. Думаю, это просто счастливый случай. Наверное, что-то свыше помогло», — поделилась курянка.

