Танк у «Тушинской» и мотоциклисты у «Сокола»: куда добрались немцы в 1941 году

Среди легенд об обороне Москвы существует одна особенно тревожная: якобы в октябре-ноябре 1941 года немецкие мотоциклисты прорвались в черту города и были остановлены у станции метро «Сокол». Так ли это было на самом деле? Обратимся к свидетельствам очевидцев и архивным данным.

Танк у «Тушинской» и мотоциклисты у «Сокола»

Историк Искандер Кузеев утверждал, что располагает свидетельствами о двух случаях прорыва. Согласно его данным, около 30 немецких мотоциклистов проехали по мосту в районе нынешнего метро «Речной вокзал» и были остановлены перед станцией «Сокол». Еще более невероятной кажется история об одном вражеском танке, который якобы заблудился и вышел к мосту у «Тушинской». По словам Кузеева, из люка высунулся немецкий офицер, осмотрелся, после чего танк развернулся и уехал обратно.

Свидетельства участников боев под Москвой

Более достоверные сведения приводит Иван Ковалев, бывший в 1941 году начальником Управления военных сообщений Красной Армии, в его ведении были передвижения воинских эшелонов по территории страны.

Он рассказывает, что 14 октября после захвата немцами Калинина все поняли, что Москве угрожает серьезная опасность. Фронт был совсем рядом – в дачном Подмосковье появились вражеские танки, что для людей стало полной и шокирующей неожиданностью. Дело в том, что по радио передавали не точные сведения о положении на фронте, а давали информацию в завуалированном виде. Город был полон самых разных слухов, говорит Ковалев.

Москвичи ринулись из города, повторяя судьбу жителей европейских столиц, захваченных Гитлером. Это можно было назвать стихийной эвакуацией или попросту паникой. По Москве молниеносно распространился слух, что фашисты уже ворвались в Москву со стороны Можайского шоссе.

Иван Ковалев, описывая ту панику, которая царила на Курском вокзале, стремление людей поскорее покинуть столицу, говорит, что столкнулся с таким разрушительным явлением, как слухи. Дело в том, что он и его адъютант попали под обстрел собственных военных, проезжая по мосту в Химках. Как объяснил патруль, им было приказано обстреливать каждого, кто движется по мосту. Причина – слухи о том, что немецкие мотоциклисты проникли в Химки, которые тогда были окраиной Москвы.

Рассказ очевидца: мотоциклы немцев у станции «Динамо»

А вот что рассказывает о прорыве немецких мотоциклистов Владимир Карпов в своей книге-биографии «Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира» (опубликовано в «Роман-газете» за 1991 год). Этот эпизод передавался и письменно, и устно в разных вариантах. В 1988 году журналист Лев Колодный провел расследование и расспросил тех, кто непосредственно столкнулся с подразделением немецких мотоциклистов – это были передовые разведчики, которые прорвались ближе всех к рубежам столицы.

Свидетельствует подполковник А.Мишин, служивший в дивизии НКВД им. Дзержинского, которая должна была вести борьбу с авиадесантами немцев.

16 октября поступил приказ выдвинуться и уничтожить противника в село Крюково. На мосту в Химках 1-я рота повстречала мотоциклистов, приняв их за своих. Однако те внезапно открыли по нашим солдатам огонь. Стало ясно, что перед ними немцы. Мимо как раз проходила колонна танков, танкисты из пулеметов расстреляли два мотоциклетных экипажа, а три уцелевших прорвались сквозь огонь к водной станции «Динамо», где их все-таки уничтожили. Эти немцы стали первыми и последними, добравшимися до Москвы.

Упоминает о немецких разведчиках на мотоциклах генерал-майор Алексей Андреевич Лобачев в своих мемуарах «Трудными дорогами» (1960 г.). Он называет дату 30 ноября, когда немцы совершили последний рывок в сторону нашей столицы и пошли в наступление в районе Красной Поляны и Лобни. В этот день разведчики-мотоциклисты появились под Химками, пишет он.

Сведения о том, что немцы прорвались непосредственно в Москву, противоречивы. Очевидцы называют разные места, а иногда и дату, тех событий.