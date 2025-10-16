Петлюра: за что убили первого украинского националиста

В советской школе именем «Петлюра» дразнили отъявленных хулиганов. Но за этим ругательством скрывалась фигура одного из ключевых лидеров украинской революции 1917-1921 годов, чья жизнь оборвалась от руки убийцы в парижском изгнании.

Симон Петлюра родился в 1879 году в Полтаве. Его судьба могла сложиться иначе: по настоянию семьи он поступил в Духовную академию, но был исключен из нее. В 21 год несостоявшийся священник круто меняет жизнь, вступив в Революционную украинскую партию (РУП).

Его страстью становится журналистика. В издании, которое редактировал будущий историк Михаил Грушевский, Петлюра публикует статьи, посвященные пробуждению национального самосознания и просвещению простого народа. Власти быстро берут идейного борца на заметку, и тому приходится бежать от ареста на Кубань, где он работает учителем и помогает историку Федору Щербине в изучении кубанского казачества.

Политическая деятельность

Еще на Кубани Симон Васильевич организовал ячейку РУП, выпускал листовки антиправительственного содержания. За это был арестован в 1903 году. Петлюре пришлось пойти на небольшой подлог (сделать фальшивую справку), чтобы получить освобождение из-под ареста. Преследования властей вынуждают его покинуть и это место жительства.

Поселившись в Киеве, Симон Васильевич продолжил свою революционную деятельность, наладил контакты с Грушевским и Франко. Затем переехал во Львов и стал одним из активистов РУП. Работал, в основном, в изданиях («Воля», «Совет», «Свободная Украина» и пр.). После образования УСДРП вошел в ее ЦК. В 1911-ом переехал в Москву.

Во время войны выступал за борьбу украинцев за свою землю под флагом царской России. За это радикальные националисты подвергали его острой критике. В период революции 1917-го и после нее выступал за самостоятельность и независимость Украины. Позднее вошел в ЦК Центральной Рады, затем - в правительство УНР.

Эмиграция и последние годы жизни

В 1920-ом Петлюра подписал с Польшей соглашение о совместной борьбе против армии большевиков. Через год политическая обстановка резко изменилась. Польша подписала мирное соглашение уже с Союзом, после чего Симон Петлюра вынужден был эмигрировать. Сначала жил в Польше, но СССР потребовало от поляков его выдачи. Петлюра бежал в Венгрию, Австрию, Швейцарию. Окончательно поселился во Франции.

В 1926-ом Симон Васильевич был убит еврейским анархистом Самуилом Шварцбардом. Это произошло в Париже 25 мая. Накануне Шварцбард имел долгий разговор с Нестором Махно, во время которого поделился с последним своими планами. Он обвинял Петлюру в погромах евреев в 1917-1919 годах. Махно безрезультатно пытался от этой затеи Шварцбарда отговорить. Хотел даже предупредить Петлюру. Ему не удалось ни то, ни другое.

По показаниям перебежчика, бывшего агента ОГПУ Петра Дерябина, Шварцбарду помог организовать убийство Петлюры другой агент ГПУ, Михаил Володин. Последний долгое время следил за Петлюрой за границей и воспользовался праведным гневом Шварцбарда для устранения врага советской власти.

Суд над убийцей

После убийства Симона Петлюры состоялся суд над его убийцей. Французские присяжные полностью оправдали Шварцбарда. На процессе было предъявлено более 200 документов, которые опровергали все обвинения Петлюры в антисемитизме. Симон Васильевич, Главный атаман украинских войск и бывший глава Директории УНР (1919-1920), не был антисемитом и всячески пресекал это в армии.

Между тем Шварцбард объяснил свою позицию так: Симон Васильевич был руководителем украинской армии и государства в целом, поэтому автоматически отвечает за все, что происходило на подконтрольных ему землях. Прокурор представил документы (около 500), доказывающие, что Петлюра лично способствовал еврейским погромам. Эти доказательства его вины и сейчас хранятся в берлинских архивах.

Главным аргументом в защиту Шварцбарда стал факт уничтожения войсками Директории более 50-ти тысяч евреев в 1919 году. Обвинение не смогло аргументированно доказать, что Петлюра как-то противостоял этому массовому истреблению еврейского населения. Этот факт биографии бывшего главы УНР сильно подмочил его репутацию. Симон Петлюра не является для украинцев настолько непогрешимым и овеянным славой, как, например, тот же Степан Бандера.