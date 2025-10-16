Нападение на Камчатку: как русские в меньшинстве победили «владычицу морей»

В середине XIX века Британская империя, чьи владения простирались по всему земному шару, по праву считалась «владычицей морей». Однако даже у столь могучей державы случались военные неудачи. Одной из них стала попытка захвата порта Петропавловск на Камчатке в 1854 году, во время Крымской войны.

Предпосылки конфликта

Стратегические интересы Британии требовали сохранения господства на всех морских театрах. Активное укрепление Россией своих позиций на Дальнем Востоке и развитие портов вызывало у Лондона серьезные опасения. Еще до начала Крымской войны участились заходы иностранных, преимущественно британских, китобойных и исследовательских судов в русские воды. Делалось это, конечно, далеко не случайно, а в разведывательных целях.

Подготовка к обороне

Когда в 1853 году началась война, угроза нападения на слабозащищенное камчатское побережье стала очевидной. Ключевую роль сыграли своевременно полученные разведданные. Союзником России неожиданно выступил Камеамеа III, король Гавайских островов, который предупредил губернатора Камчатки Василия Завойко о готовящейся англо-французской экспедиции.

На тот момент Петропавловск был небольшим поселением с населением около 1600 человек и гарнизоном всего в 230 солдат. Получив информацию, Завойко начал активно укреплять оборону. Случайно оказавшийся в порту фрегат «Аврора» и прибывшее судно «Двина» с солдатами Сибирского линейного батальона увеличили численность защитников до 930 человек. В кратчайшие сроки жители и солдаты возвели систему батарей и укреплений, превратив город в мощный оборонительный узел.

Несчастный случай

Англо-французская эскадра под общим командованием английского контр-адмирала Дэвида Прайса состояла из шести кораблей с 212 современными орудиями и десантным отрядом около 2700 человек. Им противостояли 67 устаревших пушек на батареях. Превосходство атакующих было подавляющим.

Однако операция с самого начала пошла не по плану. За день до генерального штурма при загадочных обстоятельствах погиб адмирал Прайс. Это было то ли самоубийство из-за стресса, то ли несчастный случай при чистке оружия. В любом случае происшествие серьезно подорвало боевой дух эскадры. Командование принял французский адмирал Огюст Фебврье-Деспуант, который решил действовать по первоначальному, уже неактуальному плану, рассчитанному на слабое сопротивление.

Ход битвы

Первый штурм 31 августа был отбит. Несмотря на интенсивный обстрел, союзникам удалось подавить лишь две батареи, а попытка уничтожить русские суда и высадить десант успеха не имела.

Второй, решающий штурм состоялся 5 сентября. Союзная эскадра применила тактическую хитрость: демонстративные атаки с моря отвлекали защитников, в то время как основной десант был высажен в тылу, у подножия Никольской сопки. Однако Завойко разгадал этот маневр. Навстречу противнику был отправлен отряд в 350 человек.

Сражение на склонах сопки оказалось катастрофой для атакующих. Русские солдаты, используя знание местности, контратаковали и оттеснили десант к крутому обрыву. В результате падения с высоты многие солдаты союзников погибли или получили тяжелые ранения. Потери штурмующих составили около 400 человек, в то время как защитники потеряли убитыми лишь 34 бойца.

Не сумев достичь поставленных целей и понеся значительные потери, англо-французская эскадра была вынуждена отступить.