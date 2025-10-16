Почему «Радиостанция Судного дня» стала повторять свои старые сообщения

Радиостанция УВБ-76 вышла эфир со словами, уже звучавшими в эфире три года назад. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 13:32 по московскому времени так называемая Радиостанции Судного дня снова передела странное слово «рядоспай». За ним, в 14:32, последовало слово «наручный». Оба этих сообщения радиостанция транслировала 14 февраля 2022 года.

За день до этого, 15 октября, УВБ-76 передала сообщение «доминион», которое раньше появлялось в эфире также 14 февраля 2022 года.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.